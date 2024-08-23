- Производитель сыра отказывается от производства из-за потенциального заражения листерией

Из-за потенциальной проблемы с бактериальным загрязнением французский производитель сыра "Abbaye de Cîteaux" отзывает сыры из сырого молока. В этом отзыве участвуют сыры с датой окончания срока годности 20 августа 2024 года, проданные как товары для демонстрации в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, как было объявлено на сайте lebensmittelwarnung.de.

Существует вероятность, что эти сыры загрязнены бактериями Listeria Monocytogenes. Лихорадка, вызванная листерией, обычно проявляется в течение двух недель после потребления и может вызывать диарею и лихорадку. Высокорисковые группы, такие как беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, могут испытывать более серьезные заболевания, такие как сепсис и менингит. У беременных женщин может быть затронут ребенок, даже если мать не испытывает никаких симптомов.

Если вы съели отозванный сыр и испытываете серьезные или длительные симптомы, важно обратиться за медицинской помощью и сообщить своему врачу о возможности заражения. Беременные женщины, которые съели этот продукт, также должны проконсультироваться с врачом, независимо от наличия симптомов.

Покупатели, которые приобрели пораженный сыр с датой окончания срока годности 20 августа 2024 года, должны немедленно проверить свои холодильники. Люди из высокорисковых групп должны быть особенно бдительны, так как они могут испытать более серьезные заболевания, если съедят загрязненный сыр.

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