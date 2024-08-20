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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая лига

Происходит мышечный разрыв: Аппелкамп временно отдыхает

После их вылета из Кубка DFB, Fortuna Дуйсбург сталкивается с новыми нежелательными проблемами.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Происходит мышечный разрыв: Аппелкамп временно отдыхает

Фортуна Дюссельдорф временно лишена услуг Шинты Аппелькампа. 23-летний полузащитник перенес разрыв одной из мышц бедра, к счастью, не затрагивающий сухожилия, согласно заявлению клуба после медицинского осмотра. В результате этой травмы Аппелькамп не смог принять участие в матче Кубка Германии Фортуны против Динамо Дрезден (0:2) в воскресенье.

В прошлом сезоне Аппелькампу пришлось пропустить некоторое время из-за разрыва икроножной мышцы. Однако он доказал свою значимость для команды тренера Daniela Thioune, забив три гола и отдав десять голевых передач в 25 матчах лиги. К сожалению, в неудачной борьбе против VfL Bochum он смог сыграть лишь несколько минут в первом матче.

Несмотря на травму, отсутствие Аппелькампа не было сильно ощутимо во Второй Бундеслиге, так как Фортуна Дюссельдорф продолжала демонстрировать впечатляющую форму. После восстановления Аппелькамп был полон желания внести свой вклад в борьбу команды за возвращение в Бундеслигу.

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