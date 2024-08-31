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Проезды на концертную серию "Оазис" уже исчерпаны.

Братья-музыканты Ноэль иЛиам Галлахер из Oasis, ранее отдалившиеся друг от друга, примирились. Интерес к билетам на концерты резко возрос, и группа объявила: Полностью распродано.

 and  Alex Stellmacher
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Было множество очередей в цифровом виде для получения билетов на концерт Оазис
Было множество очередей в цифровом виде для получения билетов на концерт Оазис

- Проезды на концертную серию "Оазис" уже исчерпаны.

Билеты на тур Oasis по Великобритании/Ирландии раскуплены за один день. Группа поделилась этой информацией в своих социальных сетях ночью. Как и ожидалось, они предупредили своих фанатов не покупать поддельные или недействительные билеты, которые продаются на вторичном рынке.

Продажа билетов на 17 выступлений началась в субботу утром. Огромные толпы энтузиастов терпеливо ждали на онлайн-платформах часами, надеясь в итоге получить билеты.

Братья Галлахеры, Лиам (51) и Noel (57), чьи отношения переживали трудные времена, объявили о своем воссоединении в среду. Соответственно, они планируют выступить вместе следующим летом, проведя в разлуке 15 лет. В тур включено 15 шоу по всей Великобритании и два выступления, запланированные в Дублине, Ирландия.

Небольшой группе удачливых фанатов было предложено купить билеты заранее. Им была предоставлена возможность подать заявку на предварительную продажу и использовать специальный код для попытки получить билеты.

Новость о туре Oasis вызвала радость у людей, что привело к всплеску продаж билетов. Несмотря на предупреждения, некоторые люди все еще пытались купить поддельные или недействительные билеты на вторичном рынке.

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