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Прогулки рука об руку по красному ковре

На Венецианском кинофестивале Сигурни Уивер прогуливалась по красной дорожке вместе со своим ребенком, Шар, держась за руку режиссера Немо Аллена.

 and  James Williams
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- Прогулки рука об руку по красному ковре

Венецианский кинофестиваль стал свидетелем появления на красной дорожке легендарной актрисы Сигурни Уивер (74) в сопровождении ее дочери Чарли "Шар" Симпсон (34). Обе предстали в изысканных черных нарядах, а продюсер Немо Аллен присоединился к ним, переплетя пальцы для фотографов. Все трое присутствовали на показе "Библейское наказание Библейское наказание" (выход в Германии запланирован на 12 сентября).

Уивер получила в этом году Золотого Льва за достижения в карьере, что является признанием ее блестящей карьеры.

Чих Уивер и Симпсон

Неповторимая Уивер, номинантка на три Оскара, блистала в сверкающем черном топике и расклешенной юбке, в то время как Симпсон, идентифицирующая себя как небинарная и использующая местоимения she/her, появилась в черном платье с одним плечом.

Наряд Уивер украшали сверкающие серьги, а Симпсон блистала жемчугом. Уивер предпочла легкий макияж, в то время как Симпсон выбрала яркую красную помаду.

Аллен добавил яркости образу своим бордовым костюмом.

Долгосрочный брак Уивер с Джимом Симпсоном

Уивер счастлива в браке с отцом Шар, американским театральным и кинопродюсером Джимом Симпсоном (68), с 1984 года.

Как сообщает "Дейли Мейл",

В отличие от своей знаменитой матери, Шар выбрала карьеру в образовании. В настоящее время она работает ассистентом профессора в Лаборатории цифровых историй в Школе изящных искусств Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Уивер прославилась благодаря роли страшного внеземного существа в фильме Ридли Скотта "Чужой - Восьмой пассажир" в 1979 году. После этого вышло еще четыре фильма с ней в главной роли, завершившиеся "Чужим 3" в 1992 году. На этой неделе вышел "Чужой: Воскрешение", последний ребут франшизы.

Уивер была номинирована на Оскар за роли в первом "Чужом" фильме и "Городах миста" (1988), а также "Рабочей девушке" (1988).

Европейский союз поздравил Сигурни Уивер с получением награды за достижения в карьере на Венецианском кинофестивале.

Сигурни Уивер, легендарная актриса с значительным присутствием в европейском кино, продолжает восхищать зрителей своим исключительным талантом.

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