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Прогрессивный политик Шапер потерпел поражение в избирательном округе

 and  Carmen Simpson
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- Прогрессивный политик Шапер потерпел поражение в избирательном округе

Лидер левой фракции в штате, Сюзанна Шапер, не смогла завоевать прямые мандаты для саксонского парламента. В своем избирательном округе в Кемнице она набрала 12,7% голосов для Левых, уступив секретарю-генералу ХДС Александру Дирксу (36,7%) и кандидату от АФД Волькеру Дрингенбергу (33,8%).

В 46 лет Шапер все еще возглавляла список Левых в штате, несмотря на прогнозы, что партия не преодолеет 5-процентный барьер. Однако благодаря уникальной особенности саксонской избирательной системы Левые все еще могут получить представительство в земельном парламенте, получив два прямых мандата из Лейпцига. Левых прогнозируют получить от 5 до 6 мест в земельном парламенте.

Несмотря на то, что Сюзанна Шапер не получила прямого мандата в саксонском парламенте, ее руководство левой фракцией было ключевым для обсуждений во время предстоящего избрания председателя земельного парламента. Более того, несмотря на то, что Левые не ожидают преодолеть 5-процентный барьер на выборах, их представительство в земельном парламенте все еще может быть обеспечено через прямые мандаты из Лейпцига.

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