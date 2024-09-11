- Прогресс в разработке вакцин против голубого языка очевиден.

Прогресс в вакцинации против синего языка в Саксонии-Анхальт медленный. По словам Андреаса Тирпе, главы сельскохозяйственного отдела министерства земли, более половины овец в земле получили вакцину, что является удовлетворительным показателем вакцинации. Однако ситуация с крупным рогатым скотом не столь обнадеживающая. Только около 18,33% из 275 000 голов крупного рогатого скота в Саксонии-Анхальт были вакцинированы.

С июля синий язык распространяется по всей Германии. К концу августа Институт Фридриха-Лёффлера задокументировал случаи на более чем 30 фермах в Саксонии-Анхальт. В начале месяца был выявлен штамм BTV-3 на ферме по разведению крупного рогатого скота недалеко от Вёрнигероде и в двух отарах овец в Альтмарке.

Синий язык в основном поражает овец и крупный рогатый скот, но вирус могут также подхватить и другие жвачные животные. Вирус не передается напрямую от одного животного к другому, а через крошечных кровососущих комаров. Эксперты советуют фермерам использовать репелленты для защиты овец и крупного рогатого скота от укусов насекомых. В пострадавших регионах и их окрестностях эксперты рекомендуют вакцинировать животных против вируса. Течение заболевания может различаться. Овцы часто проявляют симптомы, такие как хромота, лихорадка и беспокойство. Инфекция может быть смертельной. У крупного рогатого скота обычно проявляются менее тяжелые симптомы.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в борьбе с синим языком, учитывая его распространение по всей Германии. Несмотря на удовлетворительный показатель вакцинации овец, лишь небольшая часть крупного рогатого скота в Саксонии-Анхальт была вакцинирована против синего языка, как отметил Андреас Тирпе.

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