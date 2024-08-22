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Прогресс с девятой казнью идет гладко, вот последние известные детали, касающиеся убийства во Франкфурте.

Во вторник вечером вФранкфуртском центральном вокзале произошло летальное расстрельное происшествие. Несмотря на прошедшие два дня, причины этого инцидента все еще остаются неясными.

 and  Alex Stellmacher
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- Прогресс с девятой казнью идет гладко, вот последние известные детали, касающиеся убийства во Франкфурте.

В это обычное вторничное вечернее время на главном вокзале Франкфурта. Почти 9 часов вечера. Люди переходят через главный зал, таща багаж, спешащие бегут к своим платформам, другие перекусывают на ходу. Ежедневно через него проходит около 493 000 человек, только главный вокзал Гамбурга принимает больше пассажиров.

Затем раздаются три резких звука, прокатывающихся через толпу. Мужчина лежит на путях 9. Люди кричат, в панике разбегаются. "Я был парализован от страха", - признается молодой человек. Это убийство в светлое время суток, почти будничное, происходит в самом людном месте.

И теперь, через два дня после происшествия, остается неразрешенным вопрос: что могло побудить к такому жестокому поступку?

Похоже на запланированное убийство

На данный момент все указывает на запланированное убийство. Подозреваемый, похоже, действовал целенаправленно и не выбрал жертву случайно. После инцидента он избавился от оружия рядом с жертвой, не стрелял без разбора и направился к платформе 7, предположительно, чтобы сесть на ICE 526 до Дортмунда. Он не ушел далеко, его задержали двое федеральных офицеров и нейтрализовали.

Между тем, в интернете распространяется видео, якобы документирующее акт и кажущееся подлинным. Полиция и прокуратура не подтверждают подлинность видео для stern, заявляя, что оно, по-видимому, взято с камеры видеонаблюдения. "Мы не комментируем распространяющееся видео", - заявляют они.

На видео якобы запечатлено исполнение в Франкфурте

На видео видно, как мужчина стоит рядом с другим пассажиром, когда другой мужчина в синих штанах и светлой рубашке подходит сзади. Он приближается к своей цели целенаправленно, достает пистолет правой рукой и стреляет ему в голову в считаных сантиметрах. Мужчина оседает, и преступник стреляет в лежащего. Уходя, он оглядывается назад, убеждаясь, что его жертва действительно мертва. Окружающие люди в панике разбегаются, а он бежит прочь.

Мужчина, задержанный федеральными офицерами на месте, - 54-летний турок, не известный полиции. По информации прокуратуры, он последнее время проживал в Баден-Вюртемберге. Авторитеты, вовлеченные в расследование, пока не могут сообщить stern в четверг, как долго он находится в Германии. "Эта информация является частью продолжающегося расследования и не может быть раскрыта в настоящее время", - заявляет спикер прокуратуры Франкфурта Доминик Миес. Также неизвестно, имел ли он право на ношение оружия и тип пистолета.

Подозреваемый в заключении

Подозреваемый отказывается сотрудничать с следователями и не делает никаких заявлений по обвинению. Он находится в заключении, и прокуратура обвиняет его в убийстве. Его мотив остается загадкой. Отношения между нападавшим и жертвой все еще расследуются. "В настоящее время у нас нет дальнейших подробностей о фоне акта", - заявляет главный прокурор Миес.

По данным stern, жертва не проживала в Германии и была 27-летней. Когда и почему турецкий мужчина вошел в Германию и его нынешнее пребывание здесь остаются неясными. "Мы в настоящее время проверяем данные о въезде жертвы", - сообщает главный прокурор Миес stern.

Эксперт: Возможные причины акта

Причины такого публичного акта остаются загадкой. "В нем есть что-то театральное, почти инсценированное", - сказал криминолог Рудольф Эгг немецкому пресс-агентству. "Те, кто совершает такие акты на публике, подвергают себя очень значительному риску быть пойманными", - сказал бывший директор Криминологического центрального бюро в Висбадене. Преступник, должно быть, знал, что акт будет зафиксирован камерами видеонаблюдения и будет множество свидетелей. Он, должно быть, думал, что не сможет избежать заключения, что может привести к пожизненному сроку.

"Если кто-то делает такое, он должен иметь очень сильную мотивацию или быть под сильным давлением", - заявил Эгг. "Возможно, не было другого способа совершить акт", - в настоящее время можно только гадать, играет ли роль организованная преступность или торговля наркотиками, честь семьи или ревность; ничего не может быть исключено.

Акт стрельбы и убийства мужчины на путях 9 расследуется как запланированное убийство. Несмотря на задержание федеральными офицерами, подозреваемый отказывается сотрудничать и не делает никаких заявлений по обвинению, оставляя мотив для жестокого акта загадкой.

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