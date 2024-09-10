- Прогресс проектов для Научного города Гамбург Бахренфельд

Развития в проекте Научный городок Гамбург-Баренфельд

Развитие Научного города Гамбург-Баренфельд, расположенного рядом с парком Volkspark Altona, набирает обороты. В результате продолжающегося конкурентного диалога, начавшегося в октябре 2023 года, победителем стала датская компания Cobe Copenhagen, ответственная за городскую планировку и стратегию распределения недвижимости в районе Научного города "Кварталы у парка".

Их дизайн служит основой для функционального планирования, которое планируется завершить к 2026 году, и для включения в строительные планы. Начало первого этапа строительства ожидается в период с 2027 по 2028 год.

Слияние исследований, образования и бизнеса

Научный городок Гамбург-Баренфельд стремится объединить элитные исследования, университетское образование и инновационные предприятия. В соответствии с планом 2019 года, представленным Сенатом, 125 гектаров земли вокруг существующего кампуса фундаментальных исследований, в котором находятся DESY, Университет Гамбурга и Общество Макса Планка, будут развиваться до 2040 года.

Сенатор по городскому развитию Карен Пейн (СДПГ) заявила: "125 гектаров, 3800 новых жилых единиц, 2000 исследователей, 5500 студентов и тысячи рабочих мест".

Предложенная S-Bahn

Регион "Кварталы у парка", в настоящее время находящийся на стадии планирования в рамках конкурентного диалога, занимает площадь около 55 гектаров рядом с Volkspark Altona. Он включает в себя гоночную трассу, прилегающие огороды, текущее строительство покрытия автомагистрали A7 и доходит до Holstenkamp.

Помимо 3800 жилых единиц, план включает в себя рекреационные и спортивные сооружения, социальные объекты, школы и кампус университета. Кроме того, планируется строительство подземной линии S-Bahn с центральной станцией в этом районе.

Строительные планы в значительной степени будут зависеть от дизайна, предоставленного Cobe Copenhagen, которая выиграла конкурентный диалог по городской планировке и стратегии распределения недвижимости в районе Научного города. Начало первого этапа строительства Научного города Гамбург-Баренфельд ожидается в период с 2027 по 2028 год.

Планируемая линия S-Bahn, неотъемлемая часть развития, будет включать центральную станцию в районе "Кварталы у парка", что обеспечит удобные варианты передвижения для ожидаемых 2000 исследователей и 5500 студентов.

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