Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСтроительство

Прогресс проектов для Научного города Гамбург Бахренфельд

Завершение Научного города Гамбург-Баренфельд может затянуться до 2040-х годов. Значительный этап планирования достигнут, что позволяет начать первоначальные этапы строительства в течение примерно 3-4 лет.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Прогресс проектов для Научного города Гамбург Бахренфельд

Развития в проекте Научный городок Гамбург-Баренфельд

Развитие Научного города Гамбург-Баренфельд, расположенного рядом с парком Volkspark Altona, набирает обороты. В результате продолжающегося конкурентного диалога, начавшегося в октябре 2023 года, победителем стала датская компания Cobe Copenhagen, ответственная за городскую планировку и стратегию распределения недвижимости в районе Научного города "Кварталы у парка".

Их дизайн служит основой для функционального планирования, которое планируется завершить к 2026 году, и для включения в строительные планы. Начало первого этапа строительства ожидается в период с 2027 по 2028 год.

Слияние исследований, образования и бизнеса

Научный городок Гамбург-Баренфельд стремится объединить элитные исследования, университетское образование и инновационные предприятия. В соответствии с планом 2019 года, представленным Сенатом, 125 гектаров земли вокруг существующего кампуса фундаментальных исследований, в котором находятся DESY, Университет Гамбурга и Общество Макса Планка, будут развиваться до 2040 года.

Сенатор по городскому развитию Карен Пейн (СДПГ) заявила: "125 гектаров, 3800 новых жилых единиц, 2000 исследователей, 5500 студентов и тысячи рабочих мест".

Предложенная S-Bahn

Регион "Кварталы у парка", в настоящее время находящийся на стадии планирования в рамках конкурентного диалога, занимает площадь около 55 гектаров рядом с Volkspark Altona. Он включает в себя гоночную трассу, прилегающие огороды, текущее строительство покрытия автомагистрали A7 и доходит до Holstenkamp.

Помимо 3800 жилых единиц, план включает в себя рекреационные и спортивные сооружения, социальные объекты, школы и кампус университета. Кроме того, планируется строительство подземной линии S-Bahn с центральной станцией в этом районе.

Строительные планы в значительной степени будут зависеть от дизайна, предоставленного Cobe Copenhagen, которая выиграла конкурентный диалог по городской планировке и стратегии распределения недвижимости в районе Научного города. Начало первого этапа строительства Научного города Гамбург-Баренфельд ожидается в период с 2027 по 2028 год.

Планируемая линия S-Bahn, неотъемлемая часть развития, будет включать центральную станцию в районе "Кварталы у парка", что обеспечит удобные варианты передвижения для ожидаемых 2000 исследователей и 5500 студентов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно