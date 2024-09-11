Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиДоу Джонс

Прогресс Apple препятствует задержкам в получении правосудия и поиске утешения после неудач.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Наблюдатели пристально следят за предстоящим выходом статистики инфляции
Наблюдатели пристально следят за предстоящим выходом статистики инфляции

Прогресс Apple препятствует задержкам в получении правосудия и поиске утешения после неудач.

Начало торговой недели было полно надежд, но американские инвесторы проявили некоторую сдержанность при покупке акций. Индекс промышленных акций Доу-Джонса, включающий выдающиеся компании, завершил сессию во вторник снижением на 0,2%, установившись на отметке 40 736 пунктов. В то же время, технологический индекс Nasdaq вырос на 0,8% до 17 025 пунктов, а широкий индекс S&P 500 увеличился на 0,4% до 5495 пунктов. Эти показатели рынка продемонстрировали признаки стабилизации после потерь на прошлой неделе, показав рост более 1% в понедельник.

Инвесторы с нетерпением ждут публикации показателей инфляции за август в среду, которые, как ожидается, покажут небольшое снижение до 2,6% в годовом исчислении. По словам Эрика Кнутцена, стратега по инвестициям в Neuberger Berman, "если отчет по инфляции превзойдет ожидания, это может вызвать беспокойство, а если он не оправдает ожиданий, рынки могут отреагировать негативно из-за увеличения риска рецессии". Кроме того, в четверг будет опубликован отчет о ценах производителей. В ранние часы среды (по московскому времени) запланировано первое теледебаты между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

До начала сезона отчетности за третий квартал рынок, скорее всего, останется нестабильным или слегка медвежьим, считает Оливер Пурше из Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. "Сентябрь обычно представляет собой сезонные вызовы, так как отсутствуют значимые события, чтобы поддержать рост цен на акции", - отметил он.

Apple была в центре внимания среди акций. Техгигант потерпел судебное поражение по вопросу уплаты налогов. Европейский суд юстиции (ЕСЮ) постановил, что Apple должна вернуть €13 миллиардов (US$13,8 миллиардов) в виде налоговых льгот, которые были предоставлены Ирландии в качестве незаконной государственной помощи. Цены на акции упали на 0,4%. Это неблагоприятное развитие событий было вскоре превзойдено анонсом складного смартфона от Huawei, который отвлек часть внимания от Apple после запуска iPhone 16. Хотя Apple представила пользователям возможности будущего iPhone 16, Huawei сообщила о более чем 3,6 миллионах предзаказов на "Mate XT".

Акции Tesla показали рост спроса. Пионер электромобилей увидел рост цены акций на 4,6%, что является лучшим результатом среди растущих акций. Еврокомиссия объявила о планах немного снизить спорные антидемпинговые пошлины на электромобили, произведенные в Китае, в том числе у Tesla и нескольких китайских производителей, с дополнительной ставкой пошлины Tesla, сниженной с прежних 9% до 7,8%.

Инвесторы также воспользовались ростом цен на акции Oracle. Цена акций выросла на 11,4% после того, как компания представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания, благодаря быстрому росту облачных услуг.

Акции американских банков JPMorgan и Goldman Sachs занимают значительное место в списках продаж инвесторов. Дивидендные акции этих финансовых институтов показали снижение на 5,2% и 4,4% соответственно, что связано с осторожными прогнозами на следующий год со стороны институтов. Реакция на речь вице-председателя Федеральной резервной системы Майкла Бара о будущих требованиях к капиталу банков также повлияла негативно. Вместо первоначально предложенного увеличения требований к капиталу на 19% по правилам Базеля III они теперь увеличатся только на 9%, заявил Барр. Хотя требования к капиталу для крупнейших американских банков могут быть смягчены, изменение не соответствует первоначальным ожиданиям.

Для более подробной информации о динамике рынка, пожалуйста, следуйте по этой ссылке.

Несмотря на судебное поражение Apple, которое привело к снижению цены акций на 0,4% из-за налогового решения Европейского суда юстиции, индекс промышленных акций Доу-Джонса, включающий выдающиеся компании, все же показал снижение на 0,2% во вторник.

Сильный рост акций Tesla на 4,6% был одним из положительных моментов в секторе технологий, так как электромобили компании продолжают набирать популярность, а Еврокомиссия планирует снизить антидемпинговые пошлины на электромобили, произведенные в Китае, в том числе у Tesla.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Было несколько случаев временных сбоев в работе кредитных карт.
Экономика

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт

Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке транзакций с использованием федеральных кредитных или дебетовых карт В настоящий момент возникли проблемы с оплатой с помощью определенных дебетовых и кредитных карт. Точные детали и масштаб этих проблем пока не до конца ясны. Представитель Германского комитета банковской индустрии сообщает, что предварительное расследование показывает, что

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Коммерцбанк не склонен к принятию итальянской идентичности.
Экономика

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению

Коммерческий банк пытается препятствовать приобретению Ходят упорные слухи уже давно, что UniCredit присматривается к поглощению Commerzbank. Недавно эти слухи переросли в действия, когда итальянский банковский гигант приобрел значительную долю в франкфуртской институции. Теперь Commerzbank спешно пытается отразить эту потенциальную сделку и привлекла влиятельных фигур на свою сторону. По данным осведомленных

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно