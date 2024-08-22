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Прогнозы сектора здравоохранения: к 2023 году прогнозируется более 600 ошибок в лечении

Неожиданные результаты часто случаются в медицинском лечении, приводя к вреду для нескольких пациентов в 2023 году. Медицинская Служба призывает к повышению прозрачности.

 and  Christian Meier
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С точки зрения Медицинской службы, эти цифры представляют ограниченную часть. Поэтому заместитель...
С точки зрения Медицинской службы, эти цифры представляют ограниченную часть. Поэтому заместитель главного исполнительного директора Кристийна Адольф призывает к обязательной системе докладов.

- Прогнозы сектора здравоохранения: к 2023 году прогнозируется более 600 ошибок в лечении

В прошлом году медицинская служба Баварии признала 654 случая ошибок в лечении пациентов. Из 2569 проанализированных ситуаций примерно одна из четырех (25,5%) привела к ошибке в лечении и последующему вреду, как сообщил представитель медицинской службы Баварии в Мюнхене.

В около 571 случае (22,2%) ошибка в лечении была признана причиной вреда, что может повлечь компенсацию для пациентов. Однако более 70% подозрительных случаев ошибок остались невыявленными экспертами.

Медицинская служба указала, что представленные цифры отражают лишь малую часть реальных ошибок в лечении, так как ошибки, связанные с лечением, не централизовано регистрируются в Германии.

Медицинская служба выступает за большую прозрачность

В интересах пациентов медицинская служба уже много лет призывает к большей прозрачности и укреплению безопасности пациентов посредством систематических превентивных мер. Приоритет отдается предотвращению "Никогда не случающихся событий".

К ним относятся особенно серьезные, но предотвратимые ошибки в лечении, такие как неправильная идентификация пациентов, операций или лекарств, или оставление хирургических инструментов в теле пациента. "Многие из этих 'Никогда не случающихся событий' можно было бы предотвратить, если бы мы finally ввели обязательную систему сообщений", - заявила Кристина Адольф, заместитель председателя совета.

Такие системы сообщений уже действуют в многих странах. "Они позволяют регистрировать, анализировать, систематическое выявление причин ошибок в лечении и выработку превентивных мер", - отметила Адольф. Для соблюдения безопасности пациентов обязательное сообщение о стране должно быть введено во время пересмотра Закона о правах пациента.

Медицинская служба является консультативным и оценным органом для обязательного медицинского и долгосрочного ухода. Она контролирует качество домов престарелых и больниц и также занимается индивидуальными оценками случаев для застрахованных лиц. Если пациент подозревает ошибку в лечении, он должен сначала связаться со своей страховой компанией. Страховая компания может затем поручить медицинской службе проверить, привела ли ошибка в лечении к вреду застрахованного лица. Исследование не обходится для застрахованного лица.

В соответствии со своей позицией медицинская служба подчеркивает важность улучшения стандартов здоровья и безопасности за счет большей прозрачности и внедрения превентивных мер, чтобы снизить частоту "Никогда не случающихся событий", которые включают предотвратимые ошибки, такие как неправильная идентификация пациентов или оставление хирургических инструментов внутри.

Чтобы эффективно бороться с ошибками в лечении и повысить безопасность пациентов, Адольф предлагает ввести обязательную систему сообщений, называя это важным шагом для выявления причин таких ошибок и выработки превентивных мер, как в других странах.

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