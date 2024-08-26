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Прогнозируемая урожайность: снижение производства зерна и зимних семян рапса

Ненастёжь близко. Farmers и статистические аналитики теперь должны внимательно изучить цифры. Может ли чрезвычайно влажная весна как-то повлиять на продукцию?

 and  Hanna Hofmann
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Рабочие сельского хозяйства и аналитики данных оценивают предварительный урожай 2024 года (архивное...
Рабочие сельского хозяйства и аналитики данных оценивают предварительный урожай 2024 года (архивное изображение).

- Прогнозируемая урожайность: снижение производства зерна и зимних семян рапса

В этом году в регионе Саксония-Анхальт ожидается сбор меньше зерна и рапса по сравнению с 2023 годом. По данным Статистического управления в г. Халле, прогнозируемый урожай составляет около 3,1 миллиона метрических тонн зерна и 0,4 миллиона тонн рапса. Это на 4,5% и 11,4% меньше, чем в прошлом году.

Предполагаемый урожайность на гектар для зерна увеличится на 1,6% до 67,4 децитонн по сравнению с 2023 годом. С другой стороны, урожайность на гектар для рапса ожидается уменьшиться на 0,3% до 32,5 децитонн.

Зимняя пшеница по-прежнему является самой значительной полевой культурой и зерном в Саксонии-Анхальт, с 256,300 гектаров посевов и прогнозируемым урожаем 1,9 миллиона тонн. Это на 8% меньше, чем в прошлом году.

Площадь посевов хлебных злаков, таких как пшеница и рожь, уменьшилась на 9,1% до 331,500 гектаров по сравнению с 2023 годом. Количество урожая также уменьшилось на 5,9% до 2,2 миллиона тонн.

Осенние проблемы

Продолжительные дожди осенью 2023 года вызвали проблемы с посевом зимних злаков, согласно данным аналитиков. Площадь посевов летних злаков расширилась в результате. Очень влажная весна с региональными наводнениями привела к задержке посевов в некоторых местах, делая некоторые поля недоступными. Кроме того, губительные поздние заморозки в апреле причинили значительный ущерб рано развившимся растениям.

Несмотря на трудности, вызванные осенними проблемами и суровыми погодными условиями, такими как продолжительные дожди, задержка посевов и поздние заморозки, статистика показывает, что фермеры в регионе Саксония-Анхальт все же смогли собрать около 3,1 миллиона метрических тонн зерна и 0,4 миллиона тонн рапса в 2024 году, хотя и с незначительным снижением по сравнению с 2023 годом.

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