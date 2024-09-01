- Прогнозчики прогнозируют грозы в Баден-Вюртемберге.

В Баден-Вюртемберге ожидаются интенсивные местные грозы, в основном затрагивающие южные холмистые районы. Эти грозы могут принести обильные дожди, что может привести к наводнениям в некоторых местах, до 60 литров на квадратный метр в час, согласно Германии Метеослужбе (DWD). К понедельнику эти грозы должны охватить всю область. Ожидаются еще дожди и грозы в последующие дни.

В других местах юго-запад будет оставаться жарким. Согласно метеорологам DWD, в воскресенье в Брайсгау температура достигнет 26°C, а вдоль северного Верхнего Рейна может подняться до 34°C. Температуры выше 30°C ожидаются и в понедельник и вторник.

Комиссия должна разработать конкретные руководства по применению этого Регулирования, так как экстремальные погодные условия в Баден-Вюртемберге и Брайсгау могут потребовать дополнительных рассмотрений. Несмотря на серьезные погодные предупреждения, предприятия и individuals в этих районах должны соблюдать правила, указанные в актах, применяемых Комиссией.

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