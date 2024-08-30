- Прогноз: кризис жилищного строительства завершится, но процентные ставки будут снижаться минимально

Ставки по ипотеке вряд ли существенно снизятся, считает Commerzbank. Несмотря на то, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки на 1% к концу лета, как было указано в последнем анализе, это снижение будет меньше, чем то, что ожидается на финансовом рынке. Это ограничит возможное снижение ставок по десятилетней ипотеке. "Эти ставки, скорее всего, будут колебаться на уровне 3,5% в ближайшие месяцы и даже могут немного вырасти во второй половине 2025 года", - заявило банк.

Вкратце, Commerzbank прогнозирует рост цен на жилье в ближайшем будущем. "Это типично при растущих ценах и доходах", - добавили они. Однако ожидаемый рост цен на жилье в следующем году будет умеренным - несмотря на дефицит жилья. Новый бум на рынке недвижимости, подобный тому, что был до смены процентных ставок, не прогнозируется. "Для этого нужно было бы резко снизить ставки по ипотеке, чего мы не ожидаем в ближайшие годы".

Показатели завершения корректировки цен растут

Высокие процентные ставки и затраты на строительство привели немецкий рынок недвижимости в беспокойство. Многие люди больше не могут позволить себе покупку жилья в собственность. По данным Института мировой экономики в Киле (IfW), в прошлом году наблюдалось самое резкое снижение цен на недвижимость за последние 60 лет.

Однако есть несколько признаков того, что беспокойство подходит к концу. Commerzbank cite растущий спрос на ипотечные кредиты, увеличение числа сделок и небольшой рост цен на существующую недвижимость - после падения более чем на 12% с весны 2022 года. Это указывает на то, что корректировка происходит быстрее, чем ожидалось, по мнению Commerzbank. Эксперты считают, что недвижимость все еще переоценена примерно на 5-10%.

Несмотря на продолжающиеся трудности на рынке недвижимости в Германии, кризис, похоже, ослабевает. Прогнозы Commerzbank указывают на то, что корректировка на рынке жилья может завершиться раньше, чем ожидалось, в основном из-за увеличения спроса на ипотечные кредиты и роста цен на жилье. Однако ожидаемый рост цен на жилье в следующем году будет умеренным, и новый бум на рынке жилья, подобный тому, что был до смены процентных ставок, не прогнозируется, так как существенных снижений ставок по ипотеке не ожидается.

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