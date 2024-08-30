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Федеральные земли ГерманииНовостиЗанимаемость и социальное обеспечение

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц

Эксперты ожидают рост безработицы в Рейнланд-Пфальце к августу. Подробности о развитии ситуации на рынке труда в этом регионе будут представлены местным отделением Федерального агентства по труду в эту пятницу (в 10:00).

Количество безработных увеличилось в июле, превысив средний сезонный рост. В это время 122 400 человек были безработными, а уровень безработицы составил 5,4%, что выше, чем 5,2% в предыдущем месяце.

Дата публикации: Рынок труда

Местное отделение Федерального агентства по труду предоставит дополнительную информацию об условиях занятости и социальной защиты в Рейнланд-Пфальце в эту пятницу. Несмотря на ожидаемый рост безработицы, важно изучить меры поддержки лиц, пострадавших от безработицы, и гарантировать их социальную защиту.

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