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ЭкономикаНовостиГермания

Профсоюзы забастовали в авиакомпании Lufthansa

Между профсоюзами в группе Lufthansa есть соперничество. Сотрудники линии Discover объединились, чтобы сместить третью профсоюзную организацию.

 and  Max Becker
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Договор о зарплате, заключенный с Ванди при дочерней компании Lufthansa Discover, беспокоит другие...
Договор о зарплате, заключенный с Ванди при дочерней компании Lufthansa Discover, беспокоит другие профсоюзы

- Профсоюзы забастовали в авиакомпании Lufthansa

Два профсоюза в составе группы Lufthansa готовят следующую забастовку в бюджетной авиакомпании Discover Airlines. Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit и профсоюз бортпроводников UFO объявили, что начнут координированное голосование в четверг (15 августа) за совместный подход к достижению лучших условий труда. Голосование по вопросу о промышленных действиях завершится в следующую среду (21 августа).

Причиной этого является коллективный договор, достигнутый Discover с альтернативным профсоюзом Verdi, который не участвовавшие в переговорах профсоюзы считают представляющим лишь небольшую часть из примерно 1900 сотрудников летного состава. "Здесь назначен нелегитимный представитель сотрудников руководством", - заявил эксперт по тарифам UFO Гарри Ягер.

Lufthansa и Verdi заключили соглашения о зарплате и рамках для Discover, которые будут действовать до конца 2027 года. В них предусмотрены повышения зарплаты, надбавки и специальные выплаты, а также пенсионные схемы, графики дежурств и надбавки за больничный. Discover эксплуатирует 27 самолетов из Франкфурта и Мюнхена на туристических маршрутах.

Ufo и VC теперь могут попытаться навязать свои собственные конкурирующие коллективные соглашения в Discover с помощью забастовок. В этом случае придется проверить, какой профсоюз имеет больше членов в компании. Предлагалось провести предварительный подсчет членов, но Lufthansa не отреагировала на это предложение.

Пилоты VC уже бастовали в предыдущую зиму из-за первого коллективного соглашения, в то время как UFO призвала к забастовке, чтобы даже начать переговоры с компанией.

Для Verdi соглашение является успехом, поскольку он был значительно представлен только среди наземного персонала и в кабинах Eurowings в составе группы Lufthansa. Он смог заключить коллективное соглашение для пилотов только в грузовом филиале Aerologic.

Главный переговорщик Verdi Марвин Решкинский подчеркнул, что соглашение явно выше требований VC и UFO. "Текущий конфликт показывает, что речь не идет о том, чтобы добиться большего для сотрудников, а о том, чтобы укрепить власть и влияние внутри группы. Их публичная позиция по поводу Discover Airlines в конечном итоге мешает росту и thus карьерным перспективам коллег там". В настоящее время Verdi переживает волну новых членов среди сотрудников.

Профсоюзы UFO и Vereinigung Cockpit недовольны коллективным договором, заключенным между Discover и альтернативным профсоюзом Verdi, и в основном представлены немецкими сотрудниками. Это привело к раздражению в Германии, так как оба профсоюза считают, что представляют большую часть из примерно 1900 сотрудников Discover.

Если UFO и VC решат навязать свои собственные коллективные соглашения с помощью забастовок, это потенциально может нарушить полеты, выполняемые Discover из Франкфурта и Мюнхена, оба из которых базируются в Германии.

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