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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Профсоюзные сторонники выступают за усиление солидарности в политическом ландшафте Солингена.

В свете инцидента в Солingen объединение полиции Германии в политике Лишь соревноваться в магазинах громкими заявлениями. Но основное в данной ситуации?'

 and  Hanna Hofmann
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Союз немецкой полиции утверждает, что запрет обороты и ужесточение правил недостаточно эффективны.
Союз немецкой полиции утверждает, что запрет обороты и ужесточение правил недостаточно эффективны.

- Профсоюзные сторонники выступают за усиление солидарности в политическом ландшафте Солингена.

После жестокого нападения в Солingen Германский союз полиции (DPolG) призвал к более сильной политической единству. "Пришло время политике работать сообща, а не мешать друг другу или перекрикивать друг друга заявлениями", - заявил союз.

Исторически Солingen был свидетелем многих нападений и инцидентов с ножами, что подчеркивает необходимость быстрых действий. Более того, количество нападений с ножами резко возросло в Гессене. Однако, оружие-бесплатные зоны или ужесточение огнестрельного оружия не могут в одиночку предотвратить целенаправленные атаки или убийства.

По мнению союза, "радикализм в местных мечетях" по всей стране должен быть пресечен. Усиление в иммиграционных офисах, общественных прокуратурах, судах, полиции и службах внутренней разведки также является приоритетом. Кроме того, в общественных местах должна быть усилена видеонаблюдение.

Нападение с ножом в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, унесло жизни трех человек в недавнюю пятницу. Федеральная прокуратура взяла расследование под свой контроль и выдвинула обвинения против подозреваемого, 26-летнего сирийца, в убийстве и предполагаемой связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Увеличение нападений с ножами в Гессене, подобно Солingen, подчеркивает необходимость усиления ресурсов полиции. Борьба с радикализмом в мечетях и усиление различных правоохранительных органов может потенциально предотвратить будущие насильственные преступления.

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