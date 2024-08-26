- Профсоюзные организации устроили протесты против филиала Lufthansa, Discover.

Пассажиры, летающие с дочерней компанией Lufthansa, Discover Airlines, должны подготовиться к возможным отменам и задержкам рейсов в ближайшие дни. Профсоюзы Vereinigung Cockpit (VC) и UFO объявили о четырехдневной забастовке, которая начнется утром во вторник и продлится до пятницы (30 августа). Все рейсы, отправляющиеся из Германии, будут затронуты.

Discover Airlines заявляет, что предпринимает усилия, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и осуществлять как можно больше рейсов. Пассажирам рекомендуется часто проверять статус своего рейса и указывать свои контактные данные в бронировании. В течение четырехдневной забастовки около 270 рейсов Discover Airlines на коротких, средних и дальних дистанциях из Франкфурта и Мюнхена будут затронуты.

Авиакомпания initially отказалась раскрывать точные числа ожидаемых отмен рейсов. Профсоюз UFO предполагает, что Lufthansa будет противодействовать влиянию забастовки, перенаправляя рейсы на другие дочерние компании.

Основанная в 2021 году Discover Airlines управляет 27 самолетами из Мюнхена и Франкфурта в развлекательные destinations в Европе и за ее пределами. Примерно 1900 сотрудников работают на борту, из которых неизвестное количество принадлежат к профсоюзу.

Основой этого трудового спора является спор с профсоюзом Verdi, который бастовал по основным коллективным договорам для пилотов и бортпроводников в Discover. Уfo и VC хотят заключить собственные коллективные договоры, но их требования мало отличаются от соглашений Verdi. Они утверждают, что Verdi не имеет достаточного представительства в авиационной отрасли и был назначен переговорным партнером руководством Lufthansa.

Пилоты VC уже трижды бастовали этой зимой, а профсоюз бортпроводников UFO также призывал к остановке работы, чтобы инициировать переговоры.

Комиссия должна учитывать возможное влияние отмен и задержек рейсов Discover Airlines на пассажиров в связи с предстоящей четырехдневной забастовкой. В ответ на забастовку профсоюза Комиссия может needing обратиться к любым вопросам, связанным с соблюдением Discover Airlines правил прав пассажиров в этом периоде.

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