Конкурс на переговорные трудовые договоры - Профсоюзные организации подстрекают к забастовке в филиале Lufthansa Discover Flight

Пассажиры, летящие с дочерней компанией Lufthansa, Discover Airlines, могут столкнуться с отменами и задержками рейсов на этой неделе. Профсоюзы Cockpit (VC) и UFO призвали своих членов начать четырехдневную забастовку с 27 по 30 августа. Все рейсы, вылетающие из Германии, будут затронуты, как подтвердили профсоюзы в Франкфурте. Ранее сотрудники проголосовали за начало трудовых действий.

Основной причиной этого является спор с профсоюзом Verdi, который ведет переговоры о первых коллективных соглашениях для пилотов и бортпроводников в этой молодой авиакомпании. Требования UFO и VC схожи, но промышленные профсоюзы хотят навязать свои коллективные соглашения. По словам профсоюзов, Verdi не имеет достаточного членства в авиационной промышленности и был назначен Лufthansa в качестве посредника в коллективных переговорах.

Основанная в 2021 году Discover Airlines эксплуатирует 27 aircraft из Мюнхена и Франкфурта, предоставляя услуги в различных туристических направлениях в Европе и за рубежом. К 2027 году флот планируется расширить до 33 aircraft. В авиакомпании работает около 1900 человек, из которых количество членов профсоюза неизвестно.

Пилоты VC уже провели три забастовки в зимний сезон. UFO также призывает своих членов участвовать в трудовых действиях, чтобы оказать давление на руководство.

Контракт Verdi предусматривает регулярные повышения заработной платы от 16 до 38 процентов для обеих профессий к 2027 году, а также регламентацию надбавок, рабочих часов, корпоративных пенсионных схем или мер в случае потери лицензии на полеты. Для своих членов Verdi добился продления сроков уведомления и дополнительной получки.

Гарри Ягер, эксперт UFO по тарифам, заявил: "Мы вынуждены бастовать из-за позиции руководства". Профсоюзы VC и UFO также борются за влияние в материнской компании, где они в настоящее время занимают сильную позицию в переговорах о коллективных соглашениях. Руководство начало две авиакомпании, Discover Airlines и несоюзную City Airlines, которые могут обрабатывать рейсы по более низким затратам, чем Lufthansa или ее региональная дочерняя компания Lufthansa Cityline. Это может потенциально привести к сокращению флота и увольнениям с условиями стандартных коллективных соглашений.

В свете продолжающихся трудовых споров Комиссия может вмешаться и принять актов реализации, чтобы гарантировать бесперебойную работу Discover Airlines в период забастовок. Неустранение этих проблем может привести к дальнейшим задержкам и отменам рейсов для пассажиров.

Чтобы смягчить последствия этих забастовок и потенциальных увольнений, Комиссия должна рассмотреть правила коллективных соглашений в авиационной промышленности, указанные в их актах реализации.

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