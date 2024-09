Профессионалы стараются сохранить занятость примерно 1,5 миллионам пожилых людей

Благодаря всесторонним изменениям, одно исследование предлагает, что около 1,36 миллиона полноценных работников в возрасте от 55 до 70 лет могут потенциально присоединиться к рабочей силе Германии к 2035 году. Это эквивалентно примерно 1,5 миллиона пожилых людей в целом, по словам эксперта по рынку труда Эрика Тоде из Фонда Бертельсмана. Это цель может быть достигнута, мотивируя и поощряя людей, приближающихся к пенсии, работать дольше, вернуться на работу или выйти на пенсию позже. Для этого необходимы различные меры, такие как финансовые стимулы, упрощение трудового законодательства, создание рабочих мест, пригодных для пожилых людей, и расширение здравоохранения, ухода и вспомогательных услуг.

Германский институт экономических исследований (DIW) оценивает, что к 2035 году число пожилых работников сократится примерно на 1,5 миллиона из-за демографических изменений, до около 9 миллионов. Однако это сокращение можно компенсировать, адаптируя предложения о работе для пожилых работников и корректируя соответствующие рамки, такие как налоги и правовые требования, как отмечает Тоде.

Во внимание принимаются все individuals в возрасте от 55 до 70 лет, и анализ охватывает различные отрасли. Тоде подчеркнул, что меры, необходимые для разных профессий, могут существенно различаться. Например, длительно работающий на заводе мог бы перейти на менее физически требовательную должность в компании в свои золотые годы. Умелый кровельщик мог бы перевести свои обязанности на контроль закупок материалов из офиса с помощью компьютера. Пожилая сиделка могла бы получить технические средства, такие как подъемники, чтобы аккуратно поднимать пациентов из постели.

Швеция как образец для подражания

Швеция видит ценность и экспертизу пожилых работников. В симуляции DIW вдохновлялся Швецией, где занятость пожилых работников более распространена и совпадает с высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

В настоящее время около 6,1 миллиона человек в возрасте от 55 до 70 лет в Швеции получают пенсию по старости или инвалидности. Три четверти этих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше сообщают о отсутствии ограничений по здоровью. Финансовые стимулы и индивидуальные рабочие места подходили бы для этих людей, как предложил Тоде.

В Германии уже работают 3,6 миллиона человек в возрасте от 55 до 70 лет, в среднем 20,3 часа в неделю. Многие из них могли бы перейти на полную занятость, если бы были подходящие возможности и они были освобождены от обязанностей по уходу и уходу. По мнению DIW и фонда, мобилизация пожилых людей, которые в настоящее время не работают, но еще не достигли пенсионного возраста и финансово обеспечивают себя альтернативными средствами, имеет большой потенциал.

Деньги, здоровье и признание

Для раскрытия неиспользованного рабочего потенциала пожилых людей необходимо устранять барьеры и больше признавать их заслуги. Важную роль играет дальнейшее образование, которое должно поддерживаться политикой. Исследование рекомендует корректировки налоговой и социальной политики, а также трудового законодательства. Не все пожилые люди еще физически способны работать, поэтому важно раннее здравоохранение, как отметил Тоде.

По словам заместителя директора IAB Ульриха Вальвея, есть «может», «хочет» и «может быть». В отношении «может быть» необходимо изменить условия, такие как коллективные соглашения, соглашения в компании и индивидуальные контракты. В отношении «может» важны профилактические меры, особенно в сложных областях, таких как образование и здравоохранение, для поддержания трудоспособности в долгосрочной перспективе. Вальвеи отметил, что люди, хорошо подготовленные формально и имеющие непрерывное обучение, с большей вероятностью останутся на работе дольше.

В отношении «хочет» Вальвеи подчеркнул личную мотивацию. Важную роль играет оплата труда и признание способностей и компетенций.Ideally, не должно быть перерывов в карьере. Ранний выход на пенсию или работа на неполную ставку затрудняют повторный вход на рынок труда, как отметил Вальвеи. Правительственные стимулы могли бы способствовать этой цели.

Коалиция «Светофор» предлагает новый бонус

В рамках своих планов коалиция «Светофор» рассматривает новый бонус для людей, которые решают работать после достижения пенсионного возраста. В настоящее время сотрудники могут увеличить свои будущие пенсионные взносы, работая после стандартного пенсионного возраста. В будущем они смогут получить свои права в виде единовременной выплаты, известной как «бонус отсрочки пенсии».

Модели IAB предполагают потенциал за пределами нынешних 1,36 миллиона полноценных сотрудников. Однако Вальвеи предупредил, что достичь этого в столь короткие сроки в таком большом масштабе маловероятно. Даже в своем последнем «Исследовании IAB» о пожилых работниках Вальвеи подчеркнул, что высокие или растущие показатели занятости среди пожилых людей «не самоустойчивы». По его словам, требуется терпение в различных областях, так как бездействие не является вариантом.

