Профессиональные женщины добиваются успехов на руководящих должностях, однако аналитики прогнозируют, что для достижения гендерного равенства с мужчинами может потребоваться несколько десятилетий.

Недавние открытия, обнародованные во вторник, показывают, что женщины по-прежнему сталкиваются с многочисленными препятствиями на пути к продвижению по карьерной лестнице. В результате эксперты прогнозируют, что достижение равенства с мужчинами на рабочем месте может занять несколько лет. Они определяют равенство как занятие женщин руководящих позиций в пропорции, сравнимой с их представительством в населении США, от позиций старшего вице-президента до C-suite.

Области, в которых женщины добились прогресса

Исследование, проведенное в 2024 году, использовало различные ресурсы, такие как интервью с руководителями HR и сотрудниками, данные из 281 корпораций с совокупной численностью персонала 10 миллионов человек и опрос 15 000 сотрудников из 27 компаний. Участвовавшие компании ответили на приглашения от McKinsey & Company и LeanIn.Org или выразили интерес через свои веб-сайты.

Результаты исследования показывают, что женщины сейчас занимают 29% позиций C-suite, что является ростом по сравнению с 17% в 2015 году. Однако этот рост в основном произошел в поддерживающих ролях (например, главный HR-директор) и не в линейных ролях, напрямую связанных с доходами и бизнес-операциями (например, CEO). Женщины также добились прогресса в достижении позиций вице-президента и старшего вице-президента с 2018 года, но опять же, в основном в поддерживающих ролях.

Кроме того, компании начали пересматривать свои процессы найма и оценки производительности для более справедливого подхода. Например, 69% компаний теперь предоставляют объективное обучение для оценщиков, что является увеличением по сравнению с 53% в 2015 году.

Отчет также подчеркивает важность непосредственных менеджеров в карьерном росте женщин. В результате подавляющее большинство компаний теперь предлагают больше обучения менеджменту и делают акцент на заботе о благополучии сотрудников, поощрении командной включенности и интересе к карьерному росту сотрудников.

Анализ показывает, что женщины воспринимают рабочее место как более благоприятное для своего продвижения по сравнению с десятью годами назад. Около 60% женщин, участвовавших в опросе, указали на улучшение возможностей роста и развития, и более 70% почувствовали акцент на создании уважительных и включительных рабочих мест.

Сотрудники теперь имеют более широкий выбор льгот, адаптированных к их потребностям в балансе домашних обязанностей и профессиональных обязанностей. Как указано в отчете, такое содействие способствует лучшей удовлетворенности сотрудников и удержанию.

Например, 50% опрошенных компаний предлагают услуги экстренной опеки над детьми, что является значительным увеличением по сравнению с одной третью компаний, предоставлявших эту услугу в 2016 году. Кроме того, компании теперь предлагают услуги поддержки сотрудникам, заботящимся о больных членах семьи или пожилых родителях, согласно исследованию.

Системные изменения необходимы для существенного прогресса

Хотя отчет признает положительные изменения для женщин на рабочем месте, он подчеркивает, что значительные улучшения необходимы для достижения женщинами равного положения в руководящих ролях наряду с мужчинами.

Например, темп раннего карьерного роста остается стабильным. Исследование показывает, что на каждые 100 мужчин, получивших свою первую управленческую роль, только 81 женщина получает подобную возможность. Эта гендерная диспропорция связана с неравномерно распределенным "сломанным звеном", что затрудняет компаниям поддерживать продвижение на высоких позициях.

Отчет further показывает, что ситуация еще хуже для женщин цветных. На каждые 100 мужчин, получивших свою первую управленческую роль, только 54 чернокожие женщины и 65 латиноамериканки получают такую возможность. Несмотря на некоторый рост показателей продвижения чернокожих женщин в 2021 и 2022 годах, их прогресс к сожалению вернулся к уровню 2020 года.

Кроме того, число компаний, внедряющих программы по найму женщин, в частности женщин цветных, уменьшилось. Сейчас только 18% компаний предлагают программы найма, ориентированные на них, что является резким снижением по сравнению с 30% в 2022 году. Аналогично, программы стажировок для женщин цветных также уменьшились, с 14% в 2022 году до 8%.

Корпоративное обязательство перед гендерным и расовой разнообразием, кажется, ослабевает. Например, 78% изученных компаний назвали гендерное разнообразие приоритетной задачей, что является снижением по сравнению с 87% в 2019 году. Аналогичное снижение наблюдается в компаниях, которые высоко ценят расовую разнообразие (сейчас 69% против 77% в 2019 году).

Наконец, анализ показывает, что менее половины опрошенных женщин сообщают о получении достаточной поддержки от своих менеджеров, при этом женщины цветные испытывают гораздо больше трудностей. Поскольку эффективные менеджеры являются критически важными для карьерного роста сотрудников, отсутствие поддержки может негативно сказаться на перспективах карьерного роста женщин.

На основе 10-летнего анализа данных о талантливом кадровом резерве и результатов исследования McKinsey и LeanIn.org оценивают, что достижение подлинного равенства в руководящих ролях для женщин может занять несколько десятилетий: более двух для белых женщин (22 года) и почти пять (48 лет) для женщин цветных.

Они заключают, что прогресс в направлении гендерного равенства на рабочем месте важен, поскольку компании с более высокой долей женщин в руководящих позициях получают преимущества в виде лучшей инновации, более здоровой корпоративной культуры и лучшей общей производительности. Кроме того, женщины-лидеры служат образцами для подражания для следующего поколения профессиональных женщин, вдохновляя их на достижение новых высот в своей карьере.

Исследование также показало, что женщины добились прогресса в некоторых бизнес-областях, таких как занятие 29% позиций C-suite, что является значительным увеличением по сравнению с 17% в 2015 году. Однако этот прогресс в основном произошел в поддерживающих ролях, а не в линейных ролях, напрямую связанных с доходами и бизнес-операциями.

Для достижения существенного прогресса и подлинного равенства в руководящих ролях для женщин McKinsey и LeanIn.Org оценивают, что это может занять более двух десятилетий для белых женщин (22 года) и почти пять десятилетий для женщин цветных (48 лет).

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