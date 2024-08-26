Профессиональные футболисты НФЛ стремятся к участию в Олимпийских играх, а немецкие футбольные энтузиасты стремятся к победе на чемпионате мира.

Футбол набирает популярность в олимпийском расписании этим летом, с акцентом на свою версию с флагами. Лучшие игроки NFL рассматривают возможность участия, что не всем по душе, особенно в США. С другой стороны, немцы заняты другими делами.

Квотербек NFL Патрик Махомс, которого часто называют лучшим, не из тех, кого можно недооценивать. Он известен тем, что перехитрил своих противников. Но Даррелл Дукаетт посмел оспорить его, заявив: "К концу дня я превзойду навыки Патрика Махомса", ссылаясь на своё "стратегическое понимание игры". Махомс, чемпионский квотербек Канзас-Сити Чифс, ответил мемом 50 Cent, спрашивая: "Почему он целется в меня сейчас?"

Интересно почему? Потому что Дукаетт - квотербек национальной сборной США по флаг-футболу. Эта версия футбола дебютирует на Олимпиаде в 2028 году, с Лос-Анджелесом в качестве города-хозяина. В результате звезды NFL, такие как Махомс, ДжоBurrow (Цинциннати Бенгалс), Джейлен Хертс (Филадельфия Иглз) и Тайрик Хилл (Майами Долфинс), выразили заинтересованность в участии. Но не в текущем Кубке мира.

Концепция " Dream Team" для ЛА2028 волнует Дукаетта. "Конечно, он бесспорно лучший в NFL сейчас, обладает исключительной рукой и бросает великолепные пасы", - говорит Дукаетт о Махомсе, готовящемся с Чифс к матчу открытия сезона NFL против Балтимор Рэйвенс (6 сентября). "Я не заявляю, что я лучший квотербек, чем он". Но в флаг-футболе "я лучше", утверждает он, так как это "совершенно другая игра".

Быстрые достижения

Отличие флаг-футбола как отдельной игры очевидно по удивительному факту, что мужская сборная Германии является фаворитом на этом неделе на Кубке мира в Финляндии. Они - чемпионы Европы и занимают третье место в мире. Женская сборная заняла третье место на чемпионате Европы 2023 года и занимает восьмое место в мире. "Мы видели значительные улучшения в последнее время", - заявляет директор команды Торстен Гром.

Флаг-футбол играют на поле 50 на 25 ярдов между зонами для гола. В командах по пять игроков, носящих ремни с тремя флагами. Если флаг сорван, это считается захватом. И немцы преуспевают в этом. "Если мы сможем перенести наши последние выступления на поле, мы обеспечим себе место среди ведущих команд", - утверждает Гром.

Через четыре года они могут встретиться с фаворитами. "Я бы точно попробовал", - сказал Махомс, но также добавил оговорку: "Игроки в флаг-футбол быстрее меня, у меня не будет линий защиты, и я буду старше тридцати лет. Но если я все еще могу двигаться, я обязательно попробую!"

Звезды NFL, такие как Махомс, Бурроу, Хертс и Хилл, рассматривают возможность участия в флаг-футболе на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе после включения спорта в олимпийскую программу. Участие ведущих игроков NFL в соревнованиях по флаг-футболу вызвалоdebates, особенно в США, из-за высокого уровня этих игроков в традиционном NFL.

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