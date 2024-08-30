Профессиональный спортсмен Тах обсуждает соглашение с " Баварией "

Останется ли Тах в Байере или перейдет в Баварию? Ходят слухи вокруг центрального защитника. Теперь Тах прервал молчание. Эберл якобы недоволен, в то время как Алонсо взволнован тем, чтобы сохранить своего "звездного игрока".

Было много разговоров о будущем Таха в Байере Леверкузен. Теперь сам футболист выступил, чтобы прокомментировать ситуацию в Instagram. 28-летний футболист написал: "В последнее время ходило много слухов обо мне и моем будущем. Некоторые факты были искажены, но я подробнее расскажу об этом позже".

Ранее Таха рассматривали как идеального кандидата для Мюнхенской "Баварии", но он останется в Леверкузене. Это решение вызвало разногласия между лидерами обоих клубов. "Хотя я рассматривал варианты трансфера, теперь ясно, что я завершу десятилетие в Байере 04", - уточнил Тах. Он дебютировал в Бундеслиге за Байер 04 в 2015 году.

Карро: "Я не уважаю Эберла"

Спортивный директор Баварии Макс Эберл поделился своими мыслями по поводу ситуации. "Я почувствовал, что меня оскорбили и представили не так, как было на самом деле во время наших переговоров", - сказал Эберл, когда к нему обратился представитель Леверкузена Фернандо Карро. "Честно говоря, я не уважаю Макса Эберла, совсем не уважаю", - ответил Карро. Позже он извинился за свои слова. Трансфер Таха в Баварию так и не состоялся.

Эберл подтвердил, что снова обращался к Леверкузену в последние дни трансферного окна, спрашивая, есть ли у Баварии шанс приобрести Таха, если они продадут других игроков. "Леверкузен не ответил на мой запрос", - сказал Эберл: "Ну и ладно, это было обсуждено, переговорено и попытки были предприняты".

Тренер Байера Леверкузен Алонсо не унывает после трансферной драмы вокруг своего звездного игрока Таха. "Он на 100% готов и готов к игре. Он был нашим лучшим игроком в матче кубка против Йены. Он начнет игру против Лейпцига", - объяснил Алонсо перед шоуdown с соперником по лиге, который дважды обыграл Леверкузен со счетом 3:2 в прошлом сезоне. Тренер Леверкузена оптимистично настроен перед матчем. "Это наш первый домашний матч, атмосфера должна быть электрической. Это как играть в матче Лиги чемпионов завтра", - заявил Алонсо.

В свете решения Таха остаться в Байере 04 Комиссия может пересмотреть потенциальные правила трансферов, связанные с Баварией Мюнхен и Байером Леверкузен. Соответственно, Комиссия примет акты реализации, устанавливающие правила применения этого Регламента, гарантирующие честный и прозрачный процесс трансфера между двумя клубами.

После скандала вокруг заявлений Макса Эберла и ответа Фернандо Карро может потребоваться улучшить коммуникацию и диалог между двумя клубами, способствуя более сотрудническому и уважительному отношению в будущем.

Читайте также: