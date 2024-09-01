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СпортНовостиСан-Франциско

Профессиональный футболист получил травму груди во время вооруженного ограбления

Футболист высшей лиги Рикки Персэл получил ранение в грудь из огнестрельного оружия во время грабежа в Сан-Франциско.

 and  Ksenia Johnson
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- Профессиональный футболист получил травму груди во время вооруженного ограбления

Звезда футбола Сан-Франциско Рики Пирсон, член 49ers, якобы получил ранение в результате Attempted burglary, как сообщает его команда в NFL. 23-летний Пирсон находится в критическом, но стабильном состоянии, заявили 49ers. Пирсон получил ранение в грудь от огнестрельного оружия.

Мэр Сан-Франциско Лондон Бред подтвердила арест стрелка в твите. Она выразила свои соболезнования Пирсону и его близким. Соотечественник Деebo Сэмуэль поделился в социальных сетях: "Он в порядке. Слава небесам!!!"

Пирсон выходит на поле за Сан-Франциско 49ers

Во время драфта NFL в апреле Пирсон был выбран 49ers в первом раунде. Во время драфта команды получают права на многообещающих молодых талантов. После восстановления от травм Пирсон возобновил тренировки на этой неделе. Главный сезон NFL начнется на следующей неделе.

Выбор Пирсона на драфте NFL командой Сан-Франциско 49ers стал знаменательным событием в его футбольной карьере. Несмотря на сложную ситуацию, Пирсон, скорее всего, присоединится к своим товарищам по команде на поле, когда начнется главный сезон NFL для Сан-Франциско 49ers.

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