Профессиональный футболист Брет Фабр в настоящее время борется с болезнью Паркинсона.

В ходе судебного разбирательства по делу о предполагаемом злоупотреблении средствами программы помощи нуждающимся в Миссисипи бывшая звезда NFL Бретт Фавр объявил о своем диагнозе болезни Паркинсона. Медиа по всей стране сообщали о ситуации. Фавра вызвали для дачи показаний из-за подозрений в растрате $77 млн из программы временной помощи нуждающимся, предназначенной для поддержки семей в Миссисипи. Несмотря на то, что он не находился под следствием, Фавр рассказал о своем вложении в биотехнологическую компанию, в которой, как он believed, разрабатывали революционное лекарство для борьбы с травмами головного мозга.

Фавр затем поделился своими медицинскими записями, сказав: "Хотя для меня уже поздно – меня недавно диагностировали болезнью Паркинсона – это вопрос важен для меня". Легенда NFL завершила свою карьеру в 2011 году, объявив о retirement в 2008 и 2009 годах, а затем вернувшись оба раза.

Виноват ли футбол в его проблемах со здоровьем?

То, могут ли неврологические проблемы Фавра быть связаны с его футбольной карьерой, остается неясным. В 2022 году чемпион Супербоула 1997 года заявил, что во время своей 20-летней карьеры в NFL перенес "тысячи" сотрясений мозга. "Если у вас звенит в ушах и вы видите звезды, это сотрясение мозга", – объяснил Фавр во время интервью на шоу "Сегодня" в 2018 году. "И если это сотрясение мозга, то я перенес сотни, может быть, тысячи во время своей карьеры, что довольно тревожно".

Бретт Фавр женат на Дин Тайнес и имеет двух взрослых дочерей, Брели и Бриттани. Последняя подарила ему внука во время его времени в качестве квотербека, сделав его единственным дедушкой в NFL на тот момент.

Медиа-освещение судебного разбирательства Фавра также углубилось в его инвестиции в биотехнологическую компанию, акцентируя внимание на ее потенциале в борьбе с травмами головного мозга, вызванными футбольными травмами. Несмотря на свои проблемы со здоровьем, любовь Фавра к развлечениям выходила за рамки футбола, так как он часто появлялся на шоу, чтобы поговорить о различных темах.

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