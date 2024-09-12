Профессиональная баскетболистка Кейтлин Кларк выразила признательность за поддержку Камалы Харрис в Instagram Тейлором Свифтом.

В понедельник Свифт положила конец слухам о своем предпочтении конкретного политического кандидата перед грядущими выборами в ноябре, сообщив своим подписчикам в Instagram, что она будет голосовать за Камалу Харрис и Тима Волза.

Кларк, среди более 10 миллионов человек, поставивших лайк под публикацией, избегала открытой поддержки Харрис.

Помимо лайка под публикацией, Кларк объяснила СМИ на следующий день, почему она решила действовать именно так. "У меня есть большая платформа, и я считаю, что главная цель - побудить людей зарегистрироваться для голосования", - сказала она, отвечая на вопросы о своем решении. "Это максимальный эффект, которого я могу добиться с помощью своей платформы, и это то, что в основном сделала Тейлор (Свифт)".

"Продолжайте изучать кандидатов и их политику. Я считаю, что это самый важный шаг, который вы можете предпринять", - посоветовала Кларк каждому имеющему право голоса в стране.

После того, как она прославилась в WNBA после блестящей студенческой карьеры, Кларк столкнулась с трудностями, связанными с таким высоким статусом.

Ранее в этом году она выразила разочарование, когда заметила, как люди используют ее имя для продвижения своих личных убеждений, в частности в отношении расы и мизогинии.

Хотя это, возможно, первый случай, когда Кларк открыто заявляет о своей политической позиции, это далеко не первый раз, когда баскетболистки используют свою платформу для участия в социальных и политических вопросах.

В этом году команда США по женскому баскетболу открыто поддержала президентскую кампанию Харрис перед тем, как завоевать золото в напряженном финале против Франции на Олимпийских играх в Париже.

Баскетболистки также влияли на ключевые выборы в прошлом.

В 2020 году команда "Атланта Дрим" провела протест против своего тогдашнего со-владельца, сенатора Келли Лофлер, которая баллотировалась на переизбрание против преподобного Рафаэля Уорнока, из-за своей оппозиции движению Black Lives Matter. Эта гонка закончилась переходящим туром, и Уорнок победил Лофлер, которая теперь служит сенатором от Джорджии.

Кларк упомянула, что в основном использует свою платформу для побуждения людей регистрироваться для голосования, что совпадает с подходом Тейлор Свифт на выборах. Помимо спортивных достижений, Кларк присоединилась к другим видным баскетболисткам, выражающим свои политические взгляды и участвующим в социальных вопросах.

Хотя она не часто открыто поддерживает политических кандидатов, поддержка Кларк Камалы Харрис и Тима Волза на выборах продемонстрировала ее активную роль в продвижении политической осведомленности в спортивном сообществе.

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