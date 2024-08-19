Профессионал по гольфу Джордан Спийт должен пройти операцию на запястье, вынужден отсидеть остаток сезона.

Спит очутился наравне с 68-м местом на чемпионате FedEx St. Jude в Мемфисе, Теннесси, в последний день, не пройдя в плей-офф FedExCup.

Это дает американскому бывшему первому номеру мира дополнительное время, чтобы восстановиться после предстоящей операции на его беспокоящую левую руку, которая доставляла ему хлопоты в течение последних 16 месяцев, что привело к снижению его выступлений.

"Нужно сделать операцию как можно скорее, а затем пройти процесс восстановления", - заявил Спит, как сообщает PGA Tour.

"Если у меня нет веской причины спешить вернуться - а ее нет - я, скорее всего, просто возьму перерыв как можно дольше", - добавил он.

Спит, трехкратный чемпион мейджоров, последний раз побеждал на PGA Tour в апреле 2022 года и в этом году смог занять место в топ-10 только три раза, последний раз - четыре месяца назад.

За время сезона он не смог пройти квалификацию восемь раз.

Травма руки проявилась перед прошлогодним чемпионатом PGA, когда Спит стремился к карьерному Большому шлему. Несмотря на все усилия вылечить разорванную оболочку запястья с тех пор, он теперь решил сделать операцию и пройти трехмесячный период восстановления.

"Я продолжал избегать делать себе оправдания, потому что это не болело, когда я махал. Но это не кажется совпадением, учитывая временной промежуток и постоянные результаты, которые были одинаковыми каждую неделю, - так что я довольно оптимистичен.

"Я думаю, что есть некоторое чувство ясности в том, чтобы это сделать. Есть также некоторая неопределенность, и это немного страшно. Но если я смогу научиться терпению - что нелегко для меня - то я верю, что смогу вернуться даже сильнее".

После того, как Спит не прошел в плей-офф FedExCup из-за своего плохого выступления, у него есть больше времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей операции на запястье. С операцией и последующим периодом восстановления Спит, возможно, не сможет участвовать в многих спортивных мероприятиях в ближайшее время.

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