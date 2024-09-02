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Федеральные земли ГерманииНовостиМедицинское страхование

Продвижение цифровых медицинских записей

Цифровая запись будет включать в себя все подходящие детали. В этом году финансовое учреждение уведомляет застрахованных лиц о том, что эта практика начинается в следующем году. Лица, имеющие возражения, вправе их выразить.

 and  Carmen Simpson
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Электронная отчетность или e-file используется для агрегирования всех соответствующих данных
Электронная отчетность или e-file используется для агрегирования всех соответствующих данных

- Продвижение цифровых медицинских записей

Цифровой файл здоровья набирает обороты. Страховые компании в Гессене рассылают письма своим подписчикам, сообщая подробности. Этот цифровой файл должен содержать информацию о результатах тестов, диагнозах и планах лечения. Цель состоит в том, чтобы врачи имели легкий доступ ко всей необходимой информации и документам.

Компанія Techniker Krankenkasse (TK) рассылает эти письма в несколько этапов по всей стране. К зиме они планируют связаться со всеми своими подписчиками. АОК Гессен также в настоящее время информирует своих подписчиков об этом вопросе.

"Бумажная работа в прошлом!"

Этот цифровой файл приносит несколько преимуществ для пациентов, как объясняет TK: "Нет больше бумажной работы. Вы всегда можете получить доступ к своим записям о вакцинации одним щелчком мыши. Легко увидеть запланированные профилактические проверки. Знаете, какие лекарства и услуги были выставлены счет."

Подписчики также имеют возможность загружать собственные документы в этот файл, как объясняет АОК. "При этом применяются строгие меры защиты данных, чтобы защитить ваши данные о здоровье от несанкционированного доступа."

Возможен протест

Этот цифровой файл будет внедрен 15 января 2025 года. Страховые компании обязаны "создать ePA для всех застрахованных лиц, если только застрахованные лица не возражают", как указано в немецком медицинском ассоциации врачей (KBV). В результате страховые компании не только обязаны информировать своих клиентов о файле, но и об опции возражения.

С помощью так называемого правила "оптирования" законодатели стремятся стимулировать использование файла. Как сообщает KBV, с момента его доступности в январе 2021 года лишь ничтожная часть всех застрахованных лиц добровольно запросила цифровой файл.

"Этот цифровой файл, содержащий подробности о результатах тестов, диагнозах и планах лечения, теперь предлагается страховыми компаниями в Гессене своим подписчикам. Чтобы избежать бумажной работы, подписчики могут возразить против создания ePA до 15 января 2025 года, как требует немецкая медицинская ассоциация врачей."

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