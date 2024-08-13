- Продовольственная инспекция: 22 хозяйства с серьезными недостатками

Порченую еду, вредителей на кухне, бактерии в продуктах или вводящие в заблуждение этикетки - 12 553 предприятия в Тюрингии были проверены государственными органами по безопасности пищевых продуктов в прошлом году. В 8% из них - всего 1028 - инспекторы обнаружили нарушения. Согласно отчету 2023 года об официальном контроле безопасности пищевых продуктов, представленному министром социального обеспечения Хайке Вернер (Левые) в Эрфурте, вместе с результатами по технической защите потребителей.

В 22 случаях нарушения были настолько серьезными, что предприятиям пришлось временно закрыться. В 2022 году таких случаев было всего 13. В целом, проверки продуктов питания, косметики или табачных изделий привели к большему количеству уголовных обвинений и штрафов. В 42 случаях были выдвинуты уголовные обвинения, по сравнению с 28 в предыдущем году. Количество штрафов, наложенных на предприятия, увеличилось на 54 до 215.

Поколение смены в безопасности пищевых продуктов

Примерно 23 500 проверок пищевых продуктов были проведены в Тюрингии, что примерно соответствует уровню первого года пандемии COVID-19 в 2020 году, но существенно ниже уровня до пандемии. В 2019 году было проведено около 34 600 проверок, и уже в предыдущие годы наблюдалось снижение количества проверок. Вернер связывает это с предстоящей сменой поколений в области безопасности пищевых продуктов, особенно в муниципалитетах, и ожидает, что вакансии вскоре будут снова заполнены. Что касается количества проверок, Вернер сказала: "Мы постепенно восстанавливаем это".

Большинство критикуемых случаев, по словам министра, были связаны с формальными вопросами, такими как отсутствие или неточная маркировка добавок в пищевых продуктах. Это также важно, потому что многие люди страдают пищевой непереносимостью. Были проблемы с добавками, например, в спагетти с утицей или печеночной колбасе.

Вернер подчеркнула, что потребители также могут напрямую сообщать о продуктах в органы власти, если подозревают дефекты или угрозу здоровью. В прошлом году это произошло 63 раза. "Будьте смелы, воспользуйтесь этой возможностью", - сказала она.

Из девяти испытуемых подставок для обучения провалились

Министр также сообщил о плохих результатах испытаний подставок для обучения в Государственном управлении по защите прав потребителей: Устройства, предназначенные для помощи маленьким детям в обращении с столами или рабочими поверхностями на кухне, часто были небезопасными. Десять разных моделей были проверены экспертами, и только одна была безупречной. Девять маленьких подставок не соответствовали требованиям безопасности, и в шести случаях отсутствовала необходимая устойчивость.

Все подставки для обучения были заказаны онлайн. Онлайн-торговля считается особой проблемой технической защиты прав потребителей, по словам Вернер. В то время как немецкие производители обычно быстро реагируют на отрицательные результаты испытаний, это часто бывает сложнее с производителями, особенно теми, которые базируются за пределами ЕС.

От блендеров для смузи до удлинителей

По словам Вернер, Государственное управление Тюрингии каждый год тестирует различные продукты, которые подлежат тестированию. Они покупаются онлайн или в розничной торговле. В прошлом году, среди прочего, были проверены блендеры для смузи, удлинители, электрические плиты, FFP2-маски и фейерверки. Такие технические испытания не являются юридически обязательными, но они служат интересам защиты прав потребителей.

При проверке удлинителей, которые часто используются для кемпинга или приготовления пищи для подачи электроэнергии в определенное место, также были обнаружены многочисленные дефекты. Из семи протестированных моделей, все заказанные онлайн, шесть имели формальные дефекты, такие как отсутствие предписанных этикеток. Две модели также имели технические дефекты, в том числе одна, которая также имела формальные дефекты.

Из одиннадцати блендеров для смузи семь были без дефектов. Из 139 протестированных FFP2-масок 24 были дефектными. При проверке 2352 пиротехнических изделий в розничной торговле не было выявлено серьезных нарушений.

В некоторых случаях контроль пищевых продуктов органами власти может выявить проблемы с правильной маркировкой добавок в пищевых продуктах, что важно для людей с пищевой непереносимостью. Потребители могут напрямую сообщать о подозрительных продуктах в органы власти, чтобы гарантировать безопасность пищевых продуктов.

Что касается подставок для обучения, только одна из десяти протестированных моделей в Государственном управлении по защите прав потребителей соответствовала требованиям безопасности, подчеркивая важность контроля пищевых продуктов в обеспечении безопасности продукции, особенно для предметов, приобретенных онлайн.

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