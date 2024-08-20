- Продолжительное отсутствие более 30 дней связано с высоким уровнем заболеваемости в городских районах Северного Рейна-Вестфалии.

В детских садах Северного Рейна-Вестфалии (NRW) наблюдается тревожный уровень отсутствия сотрудников, усугубляющий уже существующие проблемы с персоналом. Недавний анализ данных страховой медицины показывает, что сотрудники в детском уходе обычно берут около 30 больничных дней в год, что значительно выше среднего показателя примерно 20 дней по всем профессиям, согласно Фонду Бертельсмана и Экспертному форуму.

Фонд Бертельсмана, консультирующий Экспертный форум, в основном использует данные от страховой медицины DAK, охватывающие 12,2% сотрудников детского ухода. Эта тенденция также была подтверждена данными других страховых компаний.

NRW имеет slightly более высокий процент больничных дней в детских садах по сравнению с национальным средним показателем.

Чтобы компенсировать отсутствие из-за болезни, отпуска и обучения, Фонд оценивает, что NRW нуждается в дополнительных 20 000 полноценных специалистов. Это обойдется примерно в 1,2 миллиарда евро в год, временно облегчая ситуацию с персоналом, согласно Фонду.

По сравнению с другими федеральными землями, NRW имеет показатель больничных дней из-за болезни 30,5 дней, что немного превышает национальный средний показатель 29,6%. Хотя восточные земли, как правило, имеют больше больничных дней (34 дня), разница не так велика в землях, таких как Баден-Вюртемберг (22,6 дня) и Бавария (23,8 дня), хотя в целом сотрудники там берут меньше больничных (около 17 дней каждый).

Эксперты предостерегают от компромиссов в качестве стандартов.

Однако поставщики в NRW уже жалуются на недостаточное финансирование из-за растущих зарплат. Согласно прошлым расчетам Фонда Бертельсмана, NRW не хватает около 28 000 специалистов.

Дефицит персонала не должен решаться путем снижения педагогических квалификационных стандартов, предостерегает Экспертный форум: "Сотрудники без адекватной педагогической квалификации требуют более тесного надзора со стороны существующих специалистов, что увеличивает их нагрузку", - говорится в заявлении.

Вместо этого должен быть установлен стандартный и общенациональный правовой механизм финансирования квалифицированного персонала для всех отсутствий, предлагает Фонд. В настоящее время нет надежного регулирования для этого, даже в NRW.

В связи с высоким уровнем больничных дней в детских садах в Северном Рейне-Вестфалии может возникнуть проблема с экстренным уходом, если ситуация не изменится. Чтобы предотвратить это, можно было бы ввести стандартный и общенациональный правовой механизм финансирования квалифицированного персонала для всех отсутствий.

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