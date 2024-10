Продолжительное отсутствие Адейеми в BVB превысило первоначальные ожидания

22-летний форвард «Боруссии Дортмунд» Карим Адейеми, скорее всего, пропустит несколько недель из-за разрыва мышечных волокон в бедре. Это произошло во время их убедительной победы со счетом 7:1 над «Селтиком» в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что он забил три гола в первом тайме, Адейеми пришлось выйти на замену из-за травмы soon after the break. Согласно сообщениям, он может пропустить от трех до четырех недель.

После матча с «Селтиком» Адейеми остался оптимистичным, надеясь, что травма не такая серьезная, как он feared. "Не чувствовал так плохо, как обычно. Надеюсь, скоро вернусь", - сказал он. Для Адейеми это не новая ситуация, так как он ранее переносил подобные травмы, которые привели к пропуску игр.

С другой стороны, национальный тренер Юлиан Нагельсманн выразил уверенность в потенциальном возвращении Адейеми в сборную Германии. Несмотря на травму, Нагельсманн видит в Адейеми многообещающую перспективу. "Он травмирован, но находится в отличной форме. Я вижу в нем потенциального кандидата для нас", - сказал Нагельсманн в интервью DFB, говоря о выборе своей 23-местной команды на матчи Лиги наций 11 октября против Боснии и Герцеговины и через три дня против Нидерландов.

К сожалению, товарищ по команде «Боруссии Дортмунд» Максимилиан Бейер не присоединится к Адейеми в национальной команде в ближайшее время. Нагельсманн не стал снова вызывать форварда, так как он еще не закрепился в «Боруссии» после перехода из TSG Хоффенхайм летом. Бейер в основном играл в резервных матчах, что, по мнению Нагельсманна, не даст ему значительного игрового времени в предстоящих международных матчах.

"Макси еще не нашел свою форму в Дортмунде, поэтому мы решили, что играть 20 минут за нас не будет для него полезно", - объяснил Нагельсманн. Вместо этого он планирует дать Бейеру достаточно игрового времени в важных матчах U21, что поможет ему вернуть форму и внести позитивный вклад в команду.

«Боруссии Дортмунд» придется обходиться без Адейеми на несколько недель, пока он восстанавливается от травмы, как подтвердил врач команды. Отсутствие Адейеми и «Боруссии Дортмунд» может повлиять на их предстоящие матчи, учитывая, что он был в отличной форме перед травмой.

Читайте также: