Обновление, освежение или преображение территории. - Продолжение расследования последствий климатических инцидентов в Дрездене

Из-за обильных дождей в некоторых районах Саксонии улицы оказались под водой, а в подвалах многих домов произошли наводнения. Пожарные продолжали реагировать на вызовы на следующий день, так как количество звонков в воскресенье превысило их возможности. Интегрированный региональный оперативный центр, ответственный за Дрезден и районы Саксонская Швейцария-Оре Mountains и Мейсен, получил примерно 2000 звонков между 14:00 и полуночью, что в два раза превышает обычное количество, как они сообщили.

Германская метеослужба сообщила о 103 литрах осадков на квадратный метр в Дрездене-Хостервиц. Замок Пильниц, расположенный поблизости, пострадал от шторма. Дороги были разрушены, луга затоплены, ветки деревьев поломаны, а горшки с растениями опрокинуты, сообщила администрация замков Саксонии. В результате постоянных дождей и переполненных шлюзов первый этаж Нового дворца в Пильнице был затоплен, что потребовало срочного просушивания.

Парк замка Пильниц был закрыт для посетителей

"Ведутся работы по уборке", - заявила администрация. Из-за работ по уборке парк замка Пильниц, музеи, оранжерея и пальмовый дом будут закрыты в понедельник, а частичное открытие запланировано на вторник. В последний раз местный шторм повредил 18-вековый комплекс в июле 2023 года, в результате чего пострадало более 80 деревьев.

Большой сад в Дрездене столкнулся с аналогичными проблемами, так как поток, протекающий через парк, вылился, затопив луга и повредив дорожки. Зоны с нестабильными деревьями теперь закрыты для входа и нахождения. Также пострадала колея паровоза.

Дрезденская пожарная служба непрерывно работала с более чем 200 сотрудниками, реагируя на 326 инцидентов. Один человек получил легкие травмы. Пожарная служба ожидала сообщений о новых инцидентах в ближайшее время.

В ратуше Дрездена было много воды

По словам пожарной службы, вода достигла высоты около 20 сантиметров в ратуше Дрездена, что потребовало вмешательства экстренных служб в течение нескольких часов. Ситуация улучшилась около 1 часа ночи.

В юго-восточном регионе Дрездена пожарные спасли 13 человек с платформы S-Bahn на лодке. Подземный переход и прилегающая улица были затоплены водой высотой около 1,5 метров, что не позволяло пассажирам покинуть платформу самостоятельно.

В других частях штата штормы также вызвали повреждения и перебои. В Цвикау полиция была вызвана из-за упавших деревьев и затопленных дорог в течение вечера и ночи, как подтвердил представитель.

Скользкие дороги также способствовали авариям. В воскресенье вечером машина потеряла управление на А72 в Нойенсалце (район Фогтланд), и полиция подозревала аквапланирование. Две другие машины пытались избежать аварии, но тоже потеряли управление, в результате чего четыре человека получили легкие травмы.

Полиция в Гёрлице сообщила о многочисленных развертываниях из-за дождя и наводнений. А4 была закрыта примерно на 1,5 часа между Кёнигшainer Берге и Кодерсдорф (район Гёрлиц) из-за воды на дороге.

"События наводнений становятся все более частыми и серьезными в Саксонии", - заключил министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер (Зеленые). "Антропогенное изменение климата уже происходит. Нам нужны решительные меры по защите климата и адаптации к последствиям изменения климата. Это означает предоставление большего пространства для рек и ручьев в наших городах и реализацию концепций "города-спонжа".

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