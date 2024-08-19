Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиУраган

Продолжение расследования последствий климатических инцидентов в Дрездене

Германская zorganizовала предупреждение, но factualный дождь превысил ожидания для многих. Weekend завершился для пожарных беспрерывным серией операций.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

Обновление, освежение или преображение территории. - Продолжение расследования последствий климатических инцидентов в Дрездене

Из-за обильных дождей в некоторых районах Саксонии улицы оказались под водой, а в подвалах многих домов произошли наводнения. Пожарные продолжали реагировать на вызовы на следующий день, так как количество звонков в воскресенье превысило их возможности. Интегрированный региональный оперативный центр, ответственный за Дрезден и районы Саксонская Швейцария-Оре Mountains и Мейсен, получил примерно 2000 звонков между 14:00 и полуночью, что в два раза превышает обычное количество, как они сообщили.

Германская метеослужба сообщила о 103 литрах осадков на квадратный метр в Дрездене-Хостервиц. Замок Пильниц, расположенный поблизости, пострадал от шторма. Дороги были разрушены, луга затоплены, ветки деревьев поломаны, а горшки с растениями опрокинуты, сообщила администрация замков Саксонии. В результате постоянных дождей и переполненных шлюзов первый этаж Нового дворца в Пильнице был затоплен, что потребовало срочного просушивания.

Парк замка Пильниц был закрыт для посетителей

"Ведутся работы по уборке", - заявила администрация. Из-за работ по уборке парк замка Пильниц, музеи, оранжерея и пальмовый дом будут закрыты в понедельник, а частичное открытие запланировано на вторник. В последний раз местный шторм повредил 18-вековый комплекс в июле 2023 года, в результате чего пострадало более 80 деревьев.

Большой сад в Дрездене столкнулся с аналогичными проблемами, так как поток, протекающий через парк, вылился, затопив луга и повредив дорожки. Зоны с нестабильными деревьями теперь закрыты для входа и нахождения. Также пострадала колея паровоза.

Дрезденская пожарная служба непрерывно работала с более чем 200 сотрудниками, реагируя на 326 инцидентов. Один человек получил легкие травмы. Пожарная служба ожидала сообщений о новых инцидентах в ближайшее время.

В ратуше Дрездена было много воды

По словам пожарной службы, вода достигла высоты около 20 сантиметров в ратуше Дрездена, что потребовало вмешательства экстренных служб в течение нескольких часов. Ситуация улучшилась около 1 часа ночи.

В юго-восточном регионе Дрездена пожарные спасли 13 человек с платформы S-Bahn на лодке. Подземный переход и прилегающая улица были затоплены водой высотой около 1,5 метров, что не позволяло пассажирам покинуть платформу самостоятельно.

В других частях штата штормы также вызвали повреждения и перебои. В Цвикау полиция была вызвана из-за упавших деревьев и затопленных дорог в течение вечера и ночи, как подтвердил представитель.

Скользкие дороги также способствовали авариям. В воскресенье вечером машина потеряла управление на А72 в Нойенсалце (район Фогтланд), и полиция подозревала аквапланирование. Две другие машины пытались избежать аварии, но тоже потеряли управление, в результате чего четыре человека получили легкие травмы.

Полиция в Гёрлице сообщила о многочисленных развертываниях из-за дождя и наводнений. А4 была закрыта примерно на 1,5 часа между Кёнигшainer Берге и Кодерсдорф (район Гёрлиц) из-за воды на дороге.

"События наводнений становятся все более частыми и серьезными в Саксонии", - заключил министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер (Зеленые). "Антропогенное изменение климата уже происходит. Нам нужны решительные меры по защите климата и адаптации к последствиям изменения климата. Это означает предоставление большего пространства для рек и ручьев в наших городах и реализацию концепций "города-спонжа".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.
Федеральные земли Германии

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.

Магдебург выбывает на ранней стадии в DFB-Покале, терпит неудачу в первом раунде в Оффенбахе после провальной игры. В то же время, Кикеры отмечают первую победу в этом кубковом сезоне.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Билефельде 21-летний мужчина получил тяжёлые ранения из-за конфликта. Двух человек взяли под...
Федеральные земли Германии

Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

Пятнадцатого июня 2021 года вanking свободного времени неоднократное распускание питомца было запрещено.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно