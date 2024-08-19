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ОбществоНовостиУбийство Дональда Трампа

"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу".

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу".

Себастьян "Эль Хотзо" Хотц заканчивает свой подкаст "Хотз и Хумси". Как он выразился, последние три года были настоящим безумным приключением.

После летнего перерыва он не вернется. Известный своим сатирическим контентом на сцене как "Эль Хотзо", Себастьян Хотц завершает свой подкаст "Хотз и Хумси". В прощальном эпизоде под названием "Прощание" он признался, что последние три года были для него настоящейamerican rollercoaster ride. В результате он принял решение завершить подкаст после двух сезонов.

"Я действительно сожалею, если разочаровал вас", - обратился Хотц к своим фанатам. Каждую неделю он шутил и обсуждал разные темы с журналисткой Салуа Хумси в подкасте.

Хотц может похвастаться аудиторией в 700 000 подписчиков в X и 1,4 миллиона в Instagram. Помимо подкаста, он временно работал фрилансером для шоу "ZDF Magazin Royal" Яна Бёhmermann. В прошлом году он выпустил свой дебютный роман.

Шутка об Attempted Assassination of Trump

Хотц вызвал скандал в июле, после попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа. В X он разместил комментарий, сравнивая "последнюю автобус" и Трампа, и утверждая, что последний "тоже едва не пропустил". В другом посте он выразил радость по поводу гибели "фашистов". Этот пост также был удален.

В ответ радиостанция rbb Fritz прекратила сотрудничество с ним.Soon after, ARD Kultur also canceled a literature event featuring "El Hotzo". В качестве оправдания Хотц заявил: "Вы не обязаны испытывать сочувствие к фашистам; вы можете просто выбрать не делать этого без последствий".

В недавнем эпизоде подкаста Хотц предпочел не обсуждать критику июля. Не было установлено никакой связи между скандалом и прекращением подкаста.

Несмотря на скандал вокруг его июльских постов об Attempted Assassination of Trump, приведший к отмене сотрудничества с радиостанцией rbb Fritz и ARD Kultur, Себастьян "Эль Хотзо" Хотц предпочел не обсуждать это в своем прощальном эпизоде подкаста. Шутка, в которой он сравнил Трампа с пропущенным последним автобусом, вызвала скандал и критику.

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