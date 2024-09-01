Продолжение карьеры в сфере обучения может быть финансово вознаграждающим.

Профессиональное обучение часто приводит к более высоким заработкам, чем университетское образование в определенных секторах, как показало исследование Института немецкой экономики. Это исследование показывает, что некоторые отрасли платят зарплаты, превышающие 5000 евро. Тем не менее, существует дефицит квалифицированных рабочих, даже в высокооплачиваемых профессиях, как отмечается в исследовании.

В соответствии с этими наблюдениями, отчет подчеркивает, что стажеры часто зарабатывают больше, чем выпускники университетов в определенных профессиях. Исследование, опубликованное в начале профессионального обучения, перечисляет 20 самых прибыльных категорий профессий для лиц в возрасте от 20 до 39 лет.

Авторы исследования подчеркивают проблему дефицита квалифицированных рабочих. Несмотря на высокие зарплаты, спрос на квалифицированных рабочих в областях, таких как электротехника, все еще высок. Исследователи из бизнес-ориентированного института предлагают не только повышать зарплаты, но и лучше продвигать профессиональное обучение и нанимать иностранных квалифицированных рабочих.

Анализ показывает, что наиболее высокооплачиваемые квалифицированные рабочие работают в технических исследованиях и разработках, которые часто встречаются в автомобильной и фармацевтической промышленности. Медианная зарплата для полноценных сотрудников в этой области составляет 5670 евро. Эти квалифицированные рабочие прошли различные профессиональные обучения и специализируются, часто работая в качестве механиков испытательных полей.

Технические области часто высокооплачиваемые

Работники авиационной промышленности, такие как обученные механики самолетов, занимают второе место в списке. Их медианная зарплата составляет около 5100 евро. За ними следуют сотрудники страховой и финансовой сферы с медианной зарплатой около 5000 евро.

Большинство самых высокооплачиваемых профессий после профессионального обучения имеют технический уклон или относятся к строительной промышленности. Почти половина из 20 самых прибыльных профессий относится к металлургической и электротехнической отрасли. Во всех категориях профессий медианная зарплата для сотрудников с завершенным профессиональным обучением составляла около 3500 евро в 2023 году.

Термин "медиана" разделяет исследуемые значения на две равные группы и менее подвержена экстремальным индивидуальным значениям зарплат по сравнению со средним значением. Таким образом, доход 50% сотрудников ниже медианы, а оставшиеся 50% зарабатывают выше. Среднее значение не учитывает зарплатные выбросы.

Исследование, проведенное Институтом немецкой экономики в Кёльне, подчеркивает больший потенциал заработка в некоторых профессиях после профессионального обучения по сравнению с университетским образованием. Интересно, что это же исследование Института немецкой экономики в Кёльне также является одним из источников этой полезной информации.

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