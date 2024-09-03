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ПанорамаНовостиСеверное море

Продолжаются задержки в процессе получения Веры.

 and  Lauren Adams
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Продолжаются задержки в процессе получения Веры.

Сегодня ожидалось проведение операции по подъему последней части затонувшего в 2023 году судна "Верти", но возникли осложнения. На этот раз ограждение, к которому были прикреплены цепи для подъема, не выдержало нагрузки и стало непригодным. Погружение дайверов снова потребовалось, что еще больше задерживает операцию по подъему судна.

Сообщается, что Марк Антоний Ройяккерс, руководитель операции по подъему судна, заявил, что цепи, предназначенные для поднятия передней части судна со дна океана, не сработали. Временно прикрепленные к ограждению судна, они развалились, позволив цепям вернуться на дно. Теперь дайверам придется извлечь и переприкрепить цепи, что приведет к дополнительным задержкам из-за зависимости от погодных и приливных условий на месте аварии. Ройяккерс объяснил: "Наше время для работы ограничено". Изначально планировалось, что последняя большая часть обломков будет поднята сегодня, но результат неясен.

Для подъема разделенных обломков было раскрыто, что Генеральная дирекция водных путей и судоходства в Бонне использует самый сильный плавучий кран в Европе, Hebo Lift 10. Способный поднять поразительные 2200 тонн, Hebo Lift 10 успешно поднял заднюю часть судна в пятницу. Подводные части судна будут привязаны к платформе, отбуксированы в Нидерланды и утилизированы в соответствии с операцией по подъему судна. Ограниченная зона с радиусом 1 морская миля окружает место.

Смертельные случаи после столкновения

Океанское судно "Верти", управляемое семью людьми, столкнулось с грузовым судном "Полесье" в немецком проливе 24 октября 2023 года. Место аварии находится примерно в 22 километрах юго-западнее высокоморского острова Хельgolанд и в 31 километре северо-восточнее острова Восточной Фризии Лангеог. После столкновения 91-метровое судно "Верти" затонуло под британским флагом. Морские власти считают, что из семи членов экипажа на борту погибли пять. Двоих членов экипажа спасли из воды после столкновения.

После извлечения судно капитана было найдено мертвым после аварии, а еще одно тело было извлечено из поднятой в пятницу части судна. Трое человек все еще числятся пропавшими без вести. Обломки лежат на глубине около 40 метров и представляют опасность для проходящих судов. Несмотря на аварию, "Полесье" осталось плавучим с 22 людьми на борту.

В связи с этим операция по подъему пропавших цепей с "Верти" запланирована в Северном море. Из-за деликатности операции и погодных условий процесс извлечения может еще больше задержать завершение операции по подъему судна.

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