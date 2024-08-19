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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Продолжаются пожарные работы из-за горящих шариков соломы в Шверине

В выходной день в депо в Шведтине сгорает множество тюков сена. Пожарные продолжают борьбу с огнём. Работа по тушению сложная.

 and  Christian Meier
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Шверинский начальник оперативной службы пожарной охраны, Гуннар Регаген, заявляет, что солому...
Шверинский начальник оперативной службы пожарной охраны, Гуннар Регаген, заявляет, что солому трудно содержать в идеальной чистоте.

- Продолжаются пожарные работы из-за горящих шариков соломы в Шверине

Массивный пожар продолжает бушевать в ангаре в Шверине, поглощая тысячи тюков соломы. Пожарные борются с огнём, как подтвердила представитель полиции агентству dpa. "Мы сотрудничаем с прокуратурой и проводим предварительные расследования, чтобы установить причину пожара".

Пожар не будет полностью потушен до тех пор, пока эксперты не изучат, почему он начался в ангаре, содержащем около 5000 тюков сена. Как сообщил представитель, эксперты-криминалисты полиции могут не получить доступ к месту происшествия в течение нескольких дней. Расследование также ведёт отдел по расследованию преступлений.

Шверинский начальник пожарной охраны, Гуннар Рехаген, сказал NDR: "Солома - это хитрый материал, его трудно полностью потушить. И если она разбросана, она может снова загореться. Так что это будет длительная операция". Сегодня пожарные планируют разобрать ангар по частям с помощью тяжёлой техники. Это связано с риском обрушения ангара и для лучшего доступа к очагам пожара для возможного тушения.

Сообщения от полиции за выходные дни указывают на то, что около 5000 тюков загорелись в субботу вечером. К счастью, не было сообщений о жертвах. Первоначальная оценка ущерба составила около двух миллионов евро.

Члены государств могут оказать помощь Комиссии в расследовании причины этого масштабного пожара. Как только пожар будет под контролем и место будет безопасно, эксперты-криминалисты из полиции государств-членов смогут внести свой вклад в расследование.

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