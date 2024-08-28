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ТехнологииНовостиКвартальные показатели

Продолжающийся всплеск ИИ поддерживает Nvidia на беспрецедентном пике

Несмотря на впечатляющий рост котировок его акций в последние месяцы, Уолл-стрит испытывал тревогу в преддверье объявления последних квартальных результатов компании. Продолжит ли чипмейкер свою успешную серию?

 and  Christian Meier
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Nvidia превзошла прогнозируемые показатели бизнеса, но впереди предстоят сложные задачи для микроэлектронной системы, над которой в настоящее время работает Blackstone.

- Продолжающийся всплеск ИИ поддерживает Nvidia на беспрецедентном пике

NVIDIA, гигант в сфере технологий, продолжает наращивать прибыль благодаря взрывному росту ИИ. В последнем квартале выручка компании выросла с $13,5 миллиардов в 2021 году до более чем $30 миллиардов - впечатляющий рост на 122%. Это произошло после квартала, в котором прибыль резко упала на 262%.

Изначально технологии NVIDIA были ориентированы на видеокарты, но оказалось, что они отлично подходят для вычислений, необходимых для обучения программ ИИ. В результате чипы NVIDIA стали основой для будущего ИИ, а компания также получает доход от продажи сопутствующего программного обеспечения и услуг.

В последнем квартале бизнес, связанный с технологиями для центров обработки данных, показал значительный рост. Выручка достигла $26,3 миллиардов, что на 154% больше, чем в предыдущем году, согласно данным NVIDIA.

Квартальная прибыль NVIDIA удвоилась, увеличившись с около $6,2 миллиардов до почти $16,6 миллиардов год к году.

На предстоящий квартал компания прогнозирует еще один скачок выручки до $32,5 миллиардов, в то время как аналитики в среднем прогнозируют около $32 миллиардов.

Однако инвесторы обеспокоены необходимостью дальнейшего развития системы чипов Blackwell от NVIDIA. В настоящее время спрос на последние чипы Hopper остается высоким. Акции компании упали почти на 4% в послеHours торгов.

Рост выручки NVIDIA в секторе технологий для центров обработки данных продолжается, как показывают квартальные показатели компании, которые выросли на 154% по сравнению с предыдущим годом. В последнем финансовом отчете NVIDIA сообщила о впечатляющем росте квартальной выручки на 122%, достигнув более $30 миллиардов.

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