- Продолжающийся юридический конфликт вокруг предложенного проекта добычи газа

Текущий правовой спор по поводу предложенного извлечения газа в Северном море, в частности, на острове Боркум, остается нерешенным. Как сообщает Административный суд в Ольденбурге, установка силовых кабелей в настоящее время приостановлена ​​в результате их объявления. Никакой апелляции на это судебное решение не поступало, что делает его юридически обязательным.

Германская Экологическая помощь (DUH) успешно подала срочное ходатайство об оспаривании утверждения кабеля. Полное судебное разбирательство по этому иску в настоящее время находится в процессе, и точное расписание еще не разглашается, как сообщила представитель суда.

Назначение силового кабеля - снабжать производственную платформу голландской энергетической компании One-Dyas, способствуя запланированному началу извлечения газа посредством энергии ветра, получаемой с соседней морской ветровой фермы Riffgat. Одобрение этого кабеля было дано в 2022 году Нижнесаксонским государственным агентством по управлению водными ресурсами, береговой охране и природоохране, но при условии, что One-Dyas компенсирует природу за причиненное беспокойство. Агентство разрешило компании отрицательно влиять на легально защищенные биоценозы.

DUH и различные экологические группы, в том числе BUND Нижняя Саксония и гражданская инициатива "Чистый воздух Восточная Фризия", выразили свои возражения и подали иск. Экологи выразили обеспокоенность тем, что кабель может нанести постоянный ущерб ценным подводным биоценозам и рифовым структурам.

Решение суда может потенциально отложить проект

По словам DUH, установка кабеля не может быть завершена в этом году, что фактически приостановит извлечение газа как минимум на еще один год. "Это положительный результат для природы, климата и пострадавших местных жителей", - прокомментировал федеральный управляющий директор Саша Мюллер-Кренер. "Мы будем настойчиво исследуйте каждый юридический путь, чтобы в конечном итоге положить конец этому проекту по добыче ископаемого топлива в Северном море". Однако One-Dyas все еще планирует начать извлечение газа в этом году.

Недавно Нижнесаксонский государственный орган предоставил One-Dyas 18-летнюю лицензию на спорное бурение, которое будет проходить от Нидерландов под морским дном в немецкую территорию возле Национального парка Ваттенмеер. Тем не менее, соглашение между Германией и Нидерландами должно быть заключено до начала извлечения газа.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) выразил энтузиазм в отношении ожидания любых возможных судебных решений. Будет определено только после этого, будет ли подписано соглашение с Нидерландами, когда будут приняты соответствующие судебные решения. Многие организации объявили о своем намерении принять юридические меры против утверждения извлечения газа.

Экологи, возражающие против установки силовых кабелей, утверждают, что это может нанести постоянный ущерб ценным подводным биоценозам и рифовым структурам, так как они имеют круглое сечение. В связи с текущим судебным процессом завершение установки кабеля и последующее извлечение газа посредством энергии ветра может быть еще больше отложено.

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