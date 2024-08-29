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ЭкономикаНовостиВ выходные

Продолжающиеся отключения - продолжающиеся забастовки на Discover

Забастовка пилотов Lufthansa в дочерней компании Discover, как ожидается, завершится в пятницу. Однако профсоюз пилотов Cockpit имеет другие планы.

 and  James Williams
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Деятельность авиакомпании DIscover находится в стадии простоя.
Деятельность авиакомпании DIscover находится в стадии простоя.

- Продолжающиеся отключения - продолжающиеся забастовки на Discover

Пассажиры, летящие Lufthansой на чартерном рейсе Discover, могут столкнуться с отменами рейсов из-за продолжающихся забастовок в выходные дни. Изначально они должны были завершиться в пятницу, но Профсоюз пилотов (VC) объявил, что они продлятся до воскресенья. Это делается для того, чтобы подчеркнуть их твердую позицию в текущем споре о зарплате.

В сотрудничестве с UFO VC призвал пилотов и бортпроводников участвовать в забастовке. В среду было отменено семь из 26 запланированных вылетов в аэропорту Франкфурта, а рейс в Ибицу был отменен в Мюнхене, как сообщает Discover. То же самое ожидалось и на четверг.

Основная цель этих забастовок - добиться соблюдения соглашений о зарплате в группе Lufthansa после того, как руководство заключило сделку с Verdi. Однако Verdi представляет лишь ограниченное количество пилотов и бортпроводников в компании, согласно UFO и VC. Чартерная авиакомпания Lufthansa Discover была основана в 2021 году и насчитывает 27 самолетов, которые обслуживают туристические направления по всей Европе и за ее пределами. В ней работает около 1900 человек.

Несмотря на первоначальное завершение в пятницу, забастовка может продолжаться и в выходные дни, что приведет к дальнейшим нарушениям расписания полетов на Discover Airlines.

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