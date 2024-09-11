Продолжающиеся наводнения представляют постоянную опасность для многих десятков тысяч

Приблизительно 384 000 человек в Германии находятся в зоне риска наводнений в ближайшем будущем, согласно недавнему исследованию. Особенно уязвимы районы вдоль Рейна и его притоков, а также реки Эльба. Исследователи призывают к усилению мер безопасности в связи с грядущими угрозами.

Отчет, выпущенный независимым Институтом экологических проблем (UfU) от имени фракции "Зеленых", указывает на то, что 190 800 жителей вдоль Рейна и прилегающих территорий, а также 98 800 жителей вдоль Эльбы находятся в непосредственной опасности.

Данные, полученные из планов управления рисками наводнений от федеральных земель, могут измениться в связи с будущими изменениями. Ранее зарегистрированные наводнения, такие как в Одере, свидетельствуют о том, что оценка воздействия может быть занижена.

Другое исследование, проведенное страховой промышленностью (GDV) в феврале, показало, что более 300 000 зданий в Германии могут быть подвержены риску наводнений.

Ученые призывают к предосторожности

В связи с вероятностью сильных дождей исследователи UfU подчеркивают важность расширения существующих защитных мер. Они объясняют, что хотя события сильных дождей краткосрочно предсказуемы, разработка систем мониторинга и моделей прогнозирования остается жизненно важной.

В этом отношении федеральная земля Гессен служит образцом. Были созданы удобные для пользователя карты опасностей сильных дождей, а также предлагается коммунальная система мониторинга для общенациональной реализации, рекомендуют эксперты.

Джулия Верлинден, заместитель руководителя фракции "Зеленых", выразила озабоченность в связи с потенциальными жертвами наводнений, ссылаясь на "alarming figures". В некоторых частях Германии ожидаются сильные осадки на этой неделе, что делает "высоким временем для приспособления защиты от наводнений к вызовам климатического кризиса" и более эффективной защите людей.

Помимо усиления мер предосторожности, таких как устойчивые дамбы и обширные поймы, необходимы законодательные меры: страховое покрытие для ущерба, причиненного наводнениями, должно быть расширено в течение этого законодательного периода, призывала Верлинден. "Неуправляемый климатический кризис не будет финансово устойчивым".

Введение обязательного страхования остается неопределенным

На данный момент федеральное правительство и земли не достигли согласия по поводу внедрения обязательного страхования ущерба от стихийных бедствий. В то время как земли выступают за всеобъемлющий план обязательного страхования, который не обременил бы арендаторов и домовладельцев, федеральный министр юстиции Марко Бушманн выступает против этого.

Недавно появился возможный компромисс, согласно которому страховщики могли бы быть обязаны предлагать домовладельцам такой полис. В настоящее время, однако, нет обязательства приобретать такой полис.

Ущерб от наводнений в районах Аар и Эрфт в 2021 году превысил 40 миллиардов евро. Приверженцы обязательного страхования утверждают, что государство не может позволить себе такие суммы в одиночку, и что финансовая нагрузка должна быть перераспределена.

К текущим дискуссиям добавляется: исследователи из UfU предлагают включить разработку продвинутых систем мониторинга и моделей прогнозирования в качестве части усиленных мер безопасности для управления будущими рисками наводнений.

При приближающихся угрозах Джулия Верлинден из "Зеленых" подчеркивает необходимость законодательных мер, таких как расширение страхового покрытия для ущерба, связанного с наводнениями, для борьбы с финансовыми последствиями климатического кризиса.

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