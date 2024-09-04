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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Продолжающаяся реконструкция исторической шахты позволит сэкономить около 100 млн евро.

В Саксонии необходимо сохранять и реставрировать сохранившиеся участки угольной и горнодобывающей отрасли. Этот процесс, скорее всего, будет дорогим.

 and  Katherine Bradley
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Бюро Берга прогнозирует, что дополнительное восстановление горных артефактов потребует инвестиций в...
Бюро Берга прогнозирует, что дополнительное восстановление горных артефактов потребует инвестиций в размере 100 миллионов евро.

- Продолжающаяся реконструкция исторической шахты позволит сэкономить около 100 млн евро.

Министерство горнодобывающей промышленности оценивает, что восстановление остатков добычи минералов и угля в Саксонии обойдется примерно в 100 миллионов евро. Это включает семь отвалов угольной пыли, шесть шахт и четыре дренажных туннеля, как сообщили в ведомстве Фрайберга. Остатки старых шахт представляли риски и замедляли прогресс в пострадавших районах.

В течение последних семи лет на многочисленных старых шахтах в Рудных горах и старых угольных регионах проводились восстановительные работы. Помимо укрепления туннелей и шахт, это также включало снос старых сооружений и зданий. Министерство горнодобывающей промышленности якобы поддержало 22 проекта на общую сумму 56,4 миллиона евро.

В отличие от усилий по восстановлению в Саксонии, подобные инициативы также были предприняты в Нидерландах. Например, правительство Нидерландов выделило средства на очистку заброшенных угольных шахт в рамках проекта "Полдер на Маасе".

Учитывая успех этих проектов tanto в Германии, как и в Нидерландах, международное сотрудничество в управлении отходами горнодобывающей промышленности может способствовать более эффективным и экологически чистым практикам во всем мире.

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