Продолжающаяся опасность традиционного женского движения

Эти дамы всегда безупречно представляют себя, излучая позитив, и, кажется, грациозно справляются с домашними обязанностями и уходом за детьми: так называемые "традиционные жены" пропагандируют образ заботливой домохозяйки в социальных сетях. Однако внешность обманчива.

Они сознательно приняли традиционное разделение ролей и пропагандируют образ самопожертвования в роли домохозяйки в социальных сетях, часто называемые "традиционными женами". Термин происходит от сочетания "традиционный" и "жена". Кроме того, они придают домашним делам и уходу за детьми удивительно простой вид и поддерживают безупречный внешний вид.

Движение "традиционных жен" получило широкую известность благодаря американским Influencern, таким как Нара Смит, Эсте Уильямс и Ballerinafarm (настоящее имя Хана Нелеман), через платформы, подобные TikTok. В viral-видео TikTok американка Эсте Уильямс подробно рассказала о тренде: "Мы верим, что наша роль - быть домохозяйками", - заявила она. Это не означает принижение достижений женщин, а скорее то, что традиционалистки считают, что женщины должны приоритетно уделять внимание своим мужьям и семье, а не карьере и личным амбициям.

Эксперт по финансам Энн Коннелли выразила обеспокоенность по поводу этого тренда в интервью ntv.de: "Женщины работали над тем, чтобы завоевать свои права и равенство - равную оплату труда и справедливое распределение обязанностей по уходу. И теперь мы видим возрождение стереотипов из 1950-х годов", - заметила она.

Финансовые соображения

В 1950-х годах женщины были финансово зависимы от своих мужей, не имея возможности работать или открывать банковские счета без согласия супруга. Движение "традиционных жен" представляет собой возрождение традиционных гендерных ролей и романтизирует прошлое. Коннелли признает привлекательность, отмечая желание иметь теплый, безопасный дом в обществе, полном неопределенности: "Многие находят эту идею привлекательной, но она обманчива". Она подчеркивает, что финансовая сторона этого образа жизни часто упускается из виду в таких сообщениях в социальных сетях.

Коннелли утверждает, что хотя приостановка карьеры ради семьи может быть приемлемой, женщины должны тщательно взвесить финансовые последствия. Хотя в 1950-х годах были распространены выплаты алиментов, это больше не актуально сегодня. Коннелли советует женщинам вести открытые и прозрачные беседы со своими партнерами о финансовых гарантиях, таких как брачный контракт или компенсация пенсии. Например, можно установить план сбережений в виде ETF или фонда взаимных инвестиций на имя женщины с регулярными взносами. Также можно указать в брачном контракте, как будут разделены совместно нажитые активы. Понимание финансовой стороны имеет решающее значение, особенно для одиноких женщин, выбирающих этот путь.

Тем не менее, традиционная модель домохозяйки из 1950-х годов больше не является практичной для большинства семей сегодня. Реализация образа жизни "традиционной жены" - это роскошь, зависящая от дохода мужа для поддержки семьи. "В нынешней инфляционной среде это возможно только в нескольких партнерствах", - сказала Коннелли, наблюдая, что Нелеман, "традиционная жена", чей муж - сын миллионера, может себе это позволить.

Однако не каждая "традиционная жена" соответствует стереотипу домохозяйки из прошлого века.

Несмотря на идею о матери, сидящей дома, многие социальные сети, называемые "традиционными женами", фактически занимаются оплачиваемой работой. Они зарабатывают деньги на популярных видео о приготовлении пищи и выпечке, превращая свои дома в студии. Эксперт из США Института исследований семьи Эшли МакГайр раскрыла, что "традиционные жены" скрывают свою работу, позиционируя себя как традиционные домохозяйки. МакГайр утверждает, что эти женщины обманывают реальность, привлекая внимание к монетизации своего дома, в то же время получая выгоду от славы в социальных сетях. Они - работающие дома матери, а не традиционные домохозяйки, какими они кажутся.

Например, Смит знаменита своими видео о приготовлении пищи, где она готовит все, от хлопьев до колы дома. Ее идеально организованная кухня привлекает миллионы зрителей. Точный доход, который она получает от таких видео, сложно определить. TikTok якобы платит от $0,50 до $1 за 1000 просмотров видео продолжительностью более минуты. В марте Смит, по оценкам, заработала около $200 000 - без учета спонсируемых постов.

МакГайр поставила под сомнение подлинность их образа домохозяйки, предполагая, что они эксплуатируют зрителей с ожиданиями идеальности, вызывая чувство неполноценности и самоуничижения.

Несмотря на заявление о приоритете дома и семьи над карьерой, многие самоопределяемые "традиционные жены", такие как Нара Смит и Эсте Уильямс, также зарабатывают деньги на популярных видео о приготовлении пищи и выпечке на платформах, подобных TikTok, скрывая свою работу. Принимая во внимание финансовые соображения, эксперт по финансам Энн Коннелли советует женщинам вести открытые беседы со своими партнерами о финансовых гарантиях, подчеркивая важность понимания финансовых последствий этого образа жизни.

Хотя некоторые "традиционные жены" могут позволить себе этот роскошный образ жизни благодаря высокому доходу своих мужей, реализация традиционной модели домохозяйки из 1950-х годов не является практичной для большинства семей сегодня. Финансовая сторона этого образа жизни, часто упускаемая из виду в сообщениях в социальных сетях, является важным фактором, который женщины должны учитывать перед принятием таких решений.

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