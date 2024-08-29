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Продолжающаяся инициатива "Открытая Тюрингия" сохранится после выборов

Ряд представителей из экономической, спортивной, культурной и других сфер в течение длительного времени выступали против консервативных партий. Цель этого движения заключается в обеспечении своего положения после 1 сентября.

 and  Anne Legman
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- Продолжающаяся инициатива "Открытая Тюрингия" сохранится после выборов

"Коллектив "Открытый Тюрингия", состоящий из бизнесов, организаций и учреждений, видит перед собой множество задач после окончания выборов в ландтаг. Как объявил сооснователь Эрик Врассе, после панельной дискуссии в Веймаре запланировано масштабное собрание сети на 27 сентября. Цель состоит в выявлении общих интересов среди примерно 4000 участников альянса.

Инициатива также планирует проанализировать состав парламента. Есть опасения, что ультраправовая партия "Альтернатива для Германии" (АфД), признанная таковой Федеральным ведомством по защите Конституции, может получить право вето, тем самым затрудняя конституционные изменения. Недавние опросы показывают, что партия, возглавляемая Йоргом Хёке, может стать самой влиятельной силой на выборах 1 сентября, получив около 30% голосов.

В настоящий момент инициатива насчитывает около 8500 сторонников, примерно половина из которых представляют организации, бизнесы и учреждения, призывающие к большей открытости. Вибрирующий логотип инициативы стал частым зрелищем в Тюрингии на плакатах, баннерах и на мероприятиях.

На пресс-конференции Сабина Войт, CEO поставщика электронных компонентов Voigt из Эрфурта, объяснила, почему она поддерживает демократию и выступает против ультраправого популизма. Она раскритиковала комментарии Хёке, назвав их экономически вредными.

По данным MDR, Хёке назвал кампанию семейных предприятий, призывающих к толерантности и открытости, лицемерной на мероприятии в Сёммерде в выходные. "Я желаю этим бизнесам серьезных экономических трудностей", - заявил он.

Войт ответила: "Мы полагаемся на людей, которые переезжают в Тюрингию из-за нехватки рабочей силы, и эта проблема усугубится в следующие десять лет".

Также выразила обеспокоенность Катарина Глибовская из AWO, председатель Свободной ассоциации социального обеспечения Тюрингии, о возможных последствиях для социальной сферы, если к власти придут ультраправые голоса. "Мы призываем людей не поддерживать ультраправые силы", - призвала она.

Спорт может стать объединяющей платформой для разнообразных членов коллектива "Открытый Тюрингия", способствуя единству и продвигая общие ценности. Если партия "Альтернатива для Германии" (АфД) получит значительное влияние, это может привести к отмене всеобъемлющих мероприятий и инициатив, затрудняя духовное и физическое благополучие жителей Тюрингии.

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