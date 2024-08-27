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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Продолжается работа культурных посредников.

Реализовать опера и природные звуки: для реактивации интереса у учащихся к искусству и культурным прогрессам будет использован уникальный подход.

 and  Christian Meier
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Расширение инициативы Культурный Агент, посвященной стимулированию культурного обучения, продолжит...
Расширение инициативы Культурный Агент, посвященной стимулированию культурного обучения, продолжит свою работу в общеобразовательных учреждениях Тюрингии до 2027 года.

- Продолжается работа культурных посредников.

Развитие инициативы культурного просвещения в образовательных учреждениях находится в стадии реализации. Это означает, что возможности культурного обучения для всеобщих школ в Тюрингии сохранятся до 2027 года, как объявила Государственная канцелярия. С момента своего начала в 2011 году проект служит эффективным инструментом в области культурного образования молодежи. Госсекретарь по культуре Тине Бёр заявила: "Культурное образование стимулирует общественную активность, критическое мышление и глубокое понимание демократии".

В центре программы находятся так называемые "культурные послы". Эти послы помогают всеобщим школам реализовывать художественные и культурные проекты. Цели включают связь школ с художниками, культурными учреждениями и стимулирование интереса молодых умов к искусству и культуре, знакомство их с культурным ландшафтом Тюрингии.

Госсекретарь по культуре Винфрид Шпиткамп подчеркнул: "Культурные послы и их многочисленные региональные партнеры играют важную роль в формировании чувства принадлежности учащихся к своим городам. Они способствуют глобальному осознанию и углублению культурного понимания".

В прошлом учебном году культурные послы возглавляли 123 проекта, в которых приняли участие около 5700 учащихся, согласно данным спонсорской организации "Ландшафт культурной молодежной образования Тюрингии" (ЛКЖ). Кроме того, в этих проектах участвовали не только всеобщие школы, но и гимназии и общеобразовательные школы по всей Тюрингии. Всеобщие школы могут ежегодно получать до 2500 евро "творческого финансирования" от ЛКЖ для реализации проектов.

[Источник дополнительной информации]

Расширение инициативы культурного просвещения в образовательных учреждениях не только гарантирует сохранение возможностей культурного обучения, но и способствует образованию в области искусства и культуры. Это привело к увеличению числа учащихся, вовлеченных в культурные мероприятия, как показывают 5700 учащихся, принявших участие в 123 проектах в прошлом году.

Успех программы культурного образования во многом зависит от вовлечения образования в продвижении культурной осведомленности, что достигается благодаря роли культурных послов и их партнерству с художниками и культурными учреждениями.

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