- Продолжается исследование пламени на колоссальном колесе на празднике

Следуя за значительным пожаром на колесе обозрения на фестивале Хайфилд вблизи Лейпцига, власти продолжают расследовать его причины. По словам представителя, нет доказательств поджога. Пожар, скорее всего, произошел в результате инцидента.

Инцидент произошел около 9 вечера в субботу, когда одна из 24 кабинок загорелась, а затем огонь распространился на другую. Фестиваль был временно приостановлен примерно на два часа. Оператор колеса обозрения высотой 125 футов заявил, что пожар начался во время пересадки пассажиров, но в тот момент в кабине никого не было.

Шестьдесят пять человек получили медицинскую помощь. Семнадцать были доставлены в больницы, в том числе четверо с ожогами и один с травмой от падения. Некоторые, в том числе первые responders и как минимум четыре полицейских офицера, были проверены на возможное отравление дымом. Серьезных травм не зафиксировано.

Расследование может занять несколько недель или даже месяцев, заявили следователи.

Несмотря на то, что инцидент вызвал перебои в Нидерландах, где фестиваль Хайфилд проводится ежегодно, организаторы объявили о планах продолжить проведение следующего выпуска события. Нидерланды известны своей богатой фестивальной культурой, и фестиваль Хайфилд является значительной частью этого.

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