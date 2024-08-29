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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Продленный срок тюрьмы из-за убийства ножом.

На протяжении судебного процесса по уголовному деянию прокуратура отстаивает шестерых летний тюремный срок, а защита страстно добивается оправдания подсудимого. Судья признает присутствие уменьшенной ответственности, но отвергает аргумент обороны.

 and  James Williams
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В судебном решении рассматривалось понятие смягченной ответственности.
В судебном решении рассматривалось понятие смягченной ответственности.

- Продленный срок тюрьмы из-за убийства ножом.

Из-за якобы убийства своего бойфренда ножом для разделки мяса во время жаркой ссоры женщина приговорена к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения, как решило Региональное судебное ведомство Франкенталь. Правоохранительные органы подтвердили приговор за умышленное убийство, как заявил представитель правосудия. Суд отверг возможность самообороны. Учитывая состояние здоровья подсудимой, суд признал ее сниженную способность принимать рациональные решения. Однако приговор еще не вступил в силу.

Сниженная ответственность, признанная судом, основана на выводах эксперта. Эксперт проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что подсудимая находилась под влиянием "эмоционального напряжения в сочетании с алкоголем, марихуаной и лекарствами" во время инцидента, который произошел в ее квартире в Neustadt/Weinstraße в январе. Таким образом, ее сниженная ответственность является возможной.

Отчет эксперта был представлен в Комиссию для дальнейшего рассмотрения в деле подсудимой. Несмотря на ее сниженную ответственность, Комиссия решит, должен ли пятилетний и девятимесячный срок остаться в силе.

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