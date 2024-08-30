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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Срок подачи заявлений на чрезвычайную помощь пострадавшим от наводнения первоначально был назначен на это выходные. Однако пострадавшие теперь имеют дополнительный месяц для подачи своих заявлений.

 and  Melissa Williams
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Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024...
Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024 года. Министерство финансов продлило срок подачи заявок на предоставление ajuda по экстренному наводнению.

- Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Бавария продлевает срок подачи заявок на получение помощи. Пострадавшие жители теперь могут подать заявки до конца сентября. Изначально крайний срок был установлен на следующую субботу, более чем на месяц раньше.

На данный момент около 29 миллионов евро были распределены в качестве немедленной помощи отдельным домохозяйствам, как заявил министр финансов Альберт Фюракер (ХСС). Более 12 600 заявок были получены по всему штату.

После катастрофы наводнения правительство штата изначально выделило 100 миллионов евро, а затем усилило пакет помощи до 200 миллионов евро несколько дней спустя. Эти средства были направлены на различные программы. Частные жители могут получить до 5000 евро в качестве немедленной помощи и до 10 000 евро на устранение последствий ущерба от мазута в жилых зданиях. Дополнительные программы помощи доступны для фермеров и других предприятий.

Европейский Союз выразил солидарность с пострадавшими районами, предложив дополнительные средства для поддержки восстановительных работ. Европейский Союз выделил дополнительные 50 миллионов евро для поддержки восстановления пострадавших регионов в рамках своего механизма реагирования на чрезвычайные ситуации.

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