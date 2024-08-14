Крупные игроки на фондовой бирже - Продажи группы Dax едва выросли

Крупнейшие компании немецкой фондовой биржи в среднем увеличили свою прибыль на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом во втором квартале. Однако не все компании из Dax 40 приняли участие в этом развитии, так как автопроизводители, в частности, испытывали трудности, как показал анализ аудиторской и консалтинговой фирмы EY.

Самой прибыльной компанией снова стала Deutsche Telekom AG, которая получила операционную прибыль в размере шести миллиардов евро, за ней следовали Volkswagen (5,5 миллиарда евро) и Mercedes (четыре миллиарда евро). RWE и Rheinmetall продемонстрировали особенно сильный рост. Bayer и Siemens Energy вернулись в зону прибыли после убытков в предыдущем квартале.

"На грани рецессии"

Что касается выручки, компании Dax добились лишь небольшого увеличения на 1,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Бизнес в Европе развивался более позитивно, чем на других рынках. В Азии выручка даже снизилась на пять процентов.

Председатель правления EY Хенрик Ахлерс говорит о "в целом сильных показателях". "Мы находимся на грани рецессии в Германии. Кроме того, мы видим структурные проблемы во многих секторах, такие как избыточные мощности и сложная ситуация с затратами. Тем не менее, многие немецкие топ-компании очень сильны на глобальном уровне, и некоторые зарубежные рынки все еще предлагают возможности для роста".

Несмотря на сложные рыночные условия, некоторые группы Dax, такие как RWE и Rheinmetall, продемонстрировали значительный рост своей прибыли. С другой стороны, группы Dax, такие как Bayer и Siemens Energy, которые ранее сообщали об убытках, смогли вернуться в зону прибыли во втором квартале.

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