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Продажи автомобилей значительно сократились примерно на 30%

 and  Vladimir Milov
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СSector автопрома испытывает постоянное напряжение: До пандемии продажи остаются недостижимыми.
СSector автопрома испытывает постоянное напряжение: До пандемии продажи остаются недостижимыми.

Продажи автомобилей значительно сократились примерно на 30%

Автомобильный рынок переживает спад, особенно в сегменте электромобилей, которые испытывают существенные потери по сравнению с предыдущим годом. Эксперт называет несколько причин сложившейся ситуации, в том числе внешние факторы, влияющие на баланс.

Регистрация новых автомобилей в Германии в августе резко снизилась, как сообщило Федеральное управление по надзору за дорожным движением (KBA), на 27,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это снижение главным образом объясняется уменьшением интереса к электромобилям, но не только этот сегмент страдает - все типы привода показали существенные падения.

По данным KBA, в августе было зарегистрировано всего 69% электромобилей по сравнению с августом прошлого года. Падение составило 24,4% для дизельных автомобилей и 7,4% для бензиновых.

Уровень доверия потребителей в Германии низок

Константин Галь из консалтинговой фирмы EY считает, что текущее падение рынка новых автомобилей в Германии вызвано временными факторами, а не отрицательной тенденцией, но подчеркивает, что обстановка остается напряженной. Разница с уровнем до кризиса по-прежнему существенна, и текущие показатели далеки от устойчивого восстановления. В первые восемь месяцев года в Германии было продано около 590 000 новых автомобилей меньше, чем в тот же период до пандемии коронавируса.

Галь называет несколько причин продолжающейся слабости продаж в Германии: "Экономика Германии не набирает обороты, а доверие потребителей и инвестиционная готовность частных лиц и компаний низки. Геополитическая напряженность и вооруженные конфликты влияют на общую атмосферу. Нет признаков положительного поворота".

Стимулы для электромобилей искажают статистику

Низкое количество зарегистрированных электромобилей приводит EY к выводу, что в августе 2024 года было зарегистрировано больше электромобилей, чем можно было бы ожидать в обычных условиях. Этот всплеск регистраций был вызван спешными покупками коммерческих клиентов, которые воспользовались субсидией компании до истечения срока ее действия 1 сентября 2024 года. По данным KBA, в августе 2025 года 13,7% новых зарегистрированных автомобилей были чистыми электромобилями - EY называет это "новой нормой". С января по август 2024 года доля электромобилей во всех новых регистрациях составила 18,6%.

Производство автомобилей в Германии в августе выросло по сравнению с предыдущим годом на 24%, до 313 700 пассажирских автомобилей. Однако в целом производство остается ниже уровней до пандемии, с примерно 2,7 миллиона произведенных в Германии автомобилей с января по август - на 2% меньше, чем в предыдущем году. "По сравнению с 2019 годом производство после восьми месяцев текущего года все еще на 14% ниже", - отметил VDA.

Производители электромобилей в Германии могут беспокоиться из-за снижения регистраций, так как в августе 2022 года было зарегистрировано всего 69% электромобилей по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, проблемы на рынке новых автомобилей в Германии не ограничиваются электромобилями, так как дизельные и бензиновые автомобили также показали существенные падения регистраций.

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