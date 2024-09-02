- Продавец получает сделку, которая стоит в пять раз больше запрашиваемой суммы.

Бейте Оммер из Бенсберга не имеет представления о том, что она принесла в "Бares für Rares". Даже Хорст Лихтер не совсем уверен, что это за маленькая коробочка. Сумочка? "Я мог представить, что там были конфеты", - говорит Лихтер.

Эксперт вступает в разговор: "Я бы сказал, что это действительно сладкая коробочка для конфет", - говорит Вендела Хорз. Это поднос для конфет из 1920-х годов, созданный берлинским ювелиром J.H. Werner, который также служил при императорском дворе.

Оммер оценивает свою находку в 80-100 евро. Однако это может быть дороже: одна только серебряная стоимость составляет около 100 евро, говорит Хорз. Она оценивает общую стоимость в 200 евро. "Если она будет наполнена конфетами, она будет дороже", - смеется Лихтер, когда они расстаются.

"Бares für Rares": Торговцы в восторге

Даже без конфет внутри, продавец получает существенно более высокую цену. Торговцы в восторге, с Вольфгангом Пауриштом, начавшим торги с 150 евро, "потому что я нахожу его действительно очаровательным". С пяти торгами цена взлетает выше оценки.

В конце концов, это сводится к конкуренции между Элке Велтен-Тоннис и Вальтером Ленхертцем. "Вальди" отвечает на 450 евро, но неожиданно сдается при 500 евро, говоря: "Я чувствую, что между вами двоими есть правильная химия", глядя на своего коллегу и продавца. Он добавляет десятку, "чтобы получить последнее слово".

Бейте Оммер в восторге, получая 510 евро за свой поднос для конфет. С другой стороны, "Вальди" сожалеет о упущенной возможности: "Я думаю, что эта маленькая коробочка фантастическая".

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Вендела Хорз дополнительно комментирует поднос для конфет: "Изогнутые гравировки и высококачественные материалы, использованные в его конструкции, показывают мастерство J.H. Werner, делая его ценной вещью из портфолио берлинского ювелира".

Во время торгового спора Вендела Хорз предлагает потенциально более высокую стоимость для подноса для конфет, заявляя: "Если учитывать тот факт, что этот поднос - редкий предмет от ювелира при императорском дворе, его стоимость может легко превысить 200 евро".

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