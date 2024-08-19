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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Пробы малого производства мармеладного молока сталкиваются с противодействием со стороны ведомства.

Стандартный завтрак, такой как джемы и желе, подпадают под строгие регуляции в отношении их производства, состава и отличительных характеристик. Тем не менее, не все небольшие производители последовательно соблюдают эти правила.

 and  Carmen Simpson
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Авторитет по защите потребителей проанализировал содержимое консервной банки, представив кое-какие...
Авторитет по защите потребителей проанализировал содержимое консервной банки, представив кое-какие данные.

- Пробы малого производства мармеладного молока сталкиваются с противодействием со стороны ведомства.

Малые производители консервации, варенья, джема и фруктовых Spreads в Саксонии-Анхальт часто сталкиваются с критикой со стороны надзорных органов. По данным Государственного офиса защиты прав потребителей, процент брака составляет около 57-80%, при этом проверенные продукты не соответствуют стандартам. В прошлом году было проведено 47 расследований, инициированных 43 разными производителями. К счастью, не было выявлено никаких угроз для здоровья.

Проблема заключается в соблюдении строгих правовых норм, в том числе регламента консервации, который устанавливает минимальные требования к содержанию фруктов и сахара в консервах, джемах и варенье. Регламенты тщательно сформулированы, даже использование консервантов регулируется.

Однако для фруктовых Spreads действуют другие правила: они содержат больше фруктов и меньше сахара, чем консервы.

Государственный офис защиты прав потребителей провел тщательное исследование образцов, оценивая органолептические свойства, общее содержание сахара и тестирование консервантов, чтобы отличить продукты, подпадающие под действие регламента консервации, от фруктовых Spreads. Инспекторы также выразили обеспокоенность по поводу несоблюдения правил маркировки.

Европейский парламент, признавая трудности, с которыми сталкиваются малые производители в Саксонии-Анхальт, может предложить поправки к регламенту консервации, чтобы облегчить им жизнь. Комиссия, при поддержке Европейского парламента, может затем рассмотреть и внедрить эти поправки.

В свете пристального внимания со стороны надзорных органов, включая Государственный офис защиты прав потребителей, и возможной помощи со стороны Европейского парламента, малые производители могут поискать руководство по правильному соблюдению регламентов консервации и маркировки.

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